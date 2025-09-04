[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시의회 행정·사회위원회는 3일 제264회 임시회 기간 중 주요 시설 현장 2곳을 방문해 현지 확인 및 점검 활동을 실시했다.

행정사회위원회 위원들은 하양 물빛 파크골프장, 불굴사 현장을 차례대로 방문했다.

하양읍 대조리 일원에 조성된 하양 물빛 파크골프장을 찾은 위원들은 잔디 정비, 배토작업 등 개장을 앞둔 시설 관리 현황을 점검했다.

파크골프장은 지난해 12월 준공돼 파크골프장과 야구장, 관리사무소 등을 갖춘 체육시설로 오는 10월부터 시범운영에 들어갈 예정이다.

행정사회위원회 위원들은 통합예약시스템, 회원제 운영 방식 등 향후 이용 계획을 청취하고 시민들의 여가 활동 확대를 위한 운영 지원 방안을 논의했다.

이어 방문한 불굴사에서는 국가지정 보물인 불굴사 삼층석탑과 도 지정 문화유산인 석조입불상 등 주요 문화재를 살펴보고 현재 진행 중인 보수‧정비사업 추진 현황을 확인했다.

불굴사는 적멸보궁, 지장전, 향적전 등 다양한 전각이 위치한 전통사찰로 일주문 건립, 석축 및 담장 정비 등 종합 정비계획이 단계적으로 추진되고 있다.

행정사회위원회 위원들은 문화유산의 체계적인 보존과 더불어 관광자원으로 활용 가능성, 방문객 편의시설 확충 방안 등을 관계자들과 논의했다.

전봉근 행정사회위원장은 “시민들의 삶의 질 향상과 지역 경제 발전을 위해 체육·문화시설이 원활히 운영될 수 있도록 의회 차원의 관심과 노력을 기울이겠다”고 말했다.