[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시의회 박창석 의원(군위군)은 3일 제319회 임시회 제2차 본회의에서 5분자유발언을 통해 “군위 편입 이후 2년이 지났음에도 대구 농업정책은 제자리걸음에 머물러 있다”며 확대된 농업 규모에 걸맞은 투자와 정책 혁신을 강력히 촉구했다.

박 의원은 “군위 편입으로 대구는 특·광역시 중 최대 규모의 농업 도시가 됐다”며 “이처럼 농업 규모가 대폭 확대됐음에도 불구하고 2025년 농업 자체 예산은 본예산을 기준으로 대구시 전체 예산의 고작 0.3%에 불과하다. 대구의 농업예산은 농업과 농민을 포기하겠다는 것과 다름이 없다”고 질타했다.

이어 “대구시의 전문성과 연속성 없는 인사 운영으로 제대로 된 농업정책을 수립할 수 없다”며 “농업 현장에 대한 이해도가 높은 전문가가 농업행정을 이끌어야 한다”고 강조했다.

박창석 대구시의원은 “덴마크, 네덜란드와 같은 선진국도 끊임없는 혁신과 지원을 통해 농업을 국가 핵심 산업으로 발전시켜 왔다”며 “무한한 성장 잠재력을 가진 농업에 대해 대구시의 과감한 투자와 정책적 지원을 요구한다”고 말했다.