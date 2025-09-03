[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회는 최병근 의원(농수산위원회, 김천)이 ‘경북도 폭염ㆍ한파 피해 예방 조례 일부개정조례안’을 대표 발의했다고 3일 밝혔다.

이번 조례안은 매년 심각해지는 극한 폭염으로 인한 인명ㆍ재산 피해를 줄이기 위한 경북도 차원의 정책 추진과 관련 근거를 마련하기 위해 제안됐다.

조례안의 주요 내용으로는 폭염ㆍ한파에 대비한 응급키트 지원사업과 폭염 시 건강 취약계층을 보호하는 재난도우미에 관해 규정했다.

지난해 우리 경북의 온열 질환자는 총 290명으로, 사망자도 5명이나 발생했다.

올해 상황은 더욱 심각한데 올여름 경북의 7월 평균 기온은 최근 30년 이래 가장 더웠고 지난 5월 15일부터 8월 19일까지 집계만으로도 온열질환자 363명, 사망자 4명이 발생했다.

최병근 의원은 “폭염은 해를 거듭할수록 심각해지고 있고, 재산과 인명피해는 급격히 늘어나고 있다”며 “극한 폭염으로 인한 인명피해를 줄이고 소중한 도민의 생명을 살리는데 기여하기위해 개정안을 대표 발의하게 됐다”고 말했다.