[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대한민국 식품산업을 대표하는 제25회 대구국제식품산업전(K-FOOD EXPO 2025)이 3일 엑스코에서 개막했다.

오는 6일까지 4일간 열리는 이번 박람회는 225개사, 426부스 규모로 꾸며졌다.

특히 떡볶이, 김 등 한류 대표 간편식에 대한 해외 수요가 커지면서 지역 대표 기업인 영풍과 삼첩분식(CGF) 등이 참가해 수출 판로 확대가 기대된다.

올해 전시는 국비지원사업 선정으로 바이어 참여가 늘어난 가운데, 참가 기업들의 글로벌 진출 기회도 크게 확대될 전망이다.

특색 있는 공동관 운영도 주목된다. 대구치맥산업협회, 달빛공동관, 달성상회, 중소기업푸드테크협회, 해외 참가사 공동관이 함께 꾸려져 다양한 식품 흐름을 한자리에서 볼 수 있다.

농·수·축·임산물, 가공식품, 유기농·건강기능식품, 주류·음료, 디저트 산업은 물론, 올해는 식품 기계업체 참여도 크게 증가했다. 특히 하인스, 선경산업, 영테크팩 등이 참가하며, 포장·가공기계·스마트팩토리 등 식품산업 인프라 부문까지 전시 규모가 확장됐다.

이번 박람회는 참가업체의 실질적 성과 창출을 위해 수출상담회와 구매상담회 프로그램을 대폭 강화했다.

해외 바이어 초청 수출상담회는 66개 해외 바이어 참가, FDA·FSSC 인증 지원, 물류 컨설팅을 제공하고, 국내 유통사(MD) 구매상담회에는 대형마트·온라인몰 등 20여 개 유통사 국내바이어가 참가한다.

손태식 엑스코 전시1실장은 “지난해 참가 기업 절반 가까이가 상담 후 실제 계약 또는 추가 미팅으로 이어졌다”며 “올해는 규모와 질적 수준이 모두 강화됐다”고 강조했다.

전시장 내에는 스마트 푸드테크관, 식품 자동화 설비, AI 기반 생산기술관이 운영돼 식품산업의 최신 동향을 가늠할 수 있다. 또 학교급식 영양세미나, FDA 대응 전략 세미나 등 이 마련돼 산·학·관 협력의 장을 제공한다.

현장 시식, 스탬프 이벤트, 영수증 이벤트 등 관람객 참여형 프로그램도 함께 열려, 업계 관계자뿐 아니라 일반 참관객들에게도 풍성한 체험을 선사한다.

전시회 관람은 오전 10시부터 오후 5시까지 가능하며, 자세한 사항은 행사 누리집을 통해 확인할 수 있다.

전춘우 엑스코 대표이사는 “한국문화의 인기와 함께 K-푸드에 대한 해외 수요가 급증하고 있다”며 “올해 전시회는 역대 최대 규모의 해외 바이어와 무역상사가 참가해 실질적인 수출 성과와 판로 확대를 이끌 것”이라고 말했다.