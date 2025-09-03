[헤럴드경제=이명수 기자] 추경호 국민의힘 의원은 3일 특검이 추 의원의 사전 계엄 인지 여부 등 모든 가능성을 열어두고 수사하겠다는 방침을 밝힌 데 대해 “계엄 논의를 인지했을 가능성을 언급하려면 명확히 증거를 제시해야 할 것”이라고 했다.

추 의원은 이날 자신의 페이스북에 “특검이 언제부터 소설가 집단이 됐나”라며 이같이 적었다.

그는 같은 날 있었던 박지영 특검보의 브리핑 발언을 인용해 “‘비상계엄 논의가 2024년 3월 정도부터 진행됐고, 그때부터 (추) 원내대표가 혹시 인지했을 가능성도 배제할 수 없다’는 애매모호한 표현을 앞세워 낙인찍기 여론 조작에 나서는 특검의 행태는 무책임하기 짝이 없다”고 했다.

이어 “비상계엄 선포 9개월 전인 2024년 3월이면 저는 원내대표도 아닌 평의원으로서 2024년 4월 총선을 한 달 앞두고 지역구인 대구 달성군을 구석구석 누비던 시기”라고 부연했다.

추 의원은 “어떠한 구체적 증거 제시도 없이 막연히 ‘알았을 가능성이 있다’, ‘가능성을 배제할 수 없다’는 말 잔치로 언론을 들썩이게 하고, 보도가 나가자 슬그머니 해명 알림을 내는 모습은 진상 규명보다는 좌표를 찍어 여론몰이 하려는 정치 공작에 더 가까워 보인다”고 했다.

그러면서 “명확한 증거도 제시하지 않고 언론플레이에 나서는 것이 과연 특검이 할 일인가. 그러니 국민들이 ‘민주당 하명 수사’ , ‘정치공작 특검’이라고 비판하는 것”이라고 덧붙였다.