경찰청, 3일 단일 국가선 최대 규모로 강제송환 보이스피싱범 등 민생경제범죄 사범 대거 포함

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청이 필리핀 현지 당국과 4개월간 협력 끝에 필리핀으로 도피한 피의자 49명을 동시에 강제 송환했다.

경찰청은 3일 오후 전세기를 투입해 필리핀 도피 피의자 49명(남 43명·여 6명)을 국내로 강제 송환했다고 밝혔다. 단일 국가에서 동시에 송환하는 경우로는 최대 규모다.

피해자만 1322명… 합산 피해액 605억원

경찰청에 따르면 피의자 49명 중에는 보이스피싱 등 민생경제범죄 사범 18명을 포함한 사기사범이 총 25명으로 나타났다. 도박장 개장 등 사이버범죄 사범 17명과 특수상해 혐의를 받는 관리 대상 조폭 1명 등 강력사범 3명도 포함됐다. 이 밖에 횡령, 외국환거래법 위반, 조세범처벌법 위반, 성폭력처벌법 위반 사범이 각각 1명씩 있었다.

이날 송환된 피의자들의 평균 연령은 39세(최고령 63세·최연소 24세)로 조사됐다. 평균 도피 기간은 3년 6개월이며 최장기 도피자는 무려 16년 동안 필리핀에서 은신하며 수사 당국의 추적을 피했다고 한다.

이들 대부분에게는 현재 인터폴 적색수배서가 발부된 상태다. 피의자 49명 중 45명이 인터폴 적색수배 대상자다. 국내 수사기관에서 이들에게 내린 수배만 총 154건에 이른다. 특히 이들로부터 범죄 피해를 당한 국민은 총 1322명. 합산 피해액만 약 605억원에 달했다. 도박개장 혐의를 받는 피의자들이 운영한 도박 사이트의 자금 규모는 10조7000억원으로 확인됐다.

한편 피의자 중에는 지난해 필리핀 세부에서 발생한 한국인 간 강도상해 사건의 주범과 공범도 포함됐다. 2018년부터 약 5조3000억원 규모의 온라인 불법 도박 사이트를 운영한 범죄단체 조직원 10명도 있다. 앞서 조직원 중 8명은 지난 6월 4일 필리핀 현지에 있는 주거지에서 검거됐다. 경찰청은 검거 작전을 위해 현지에 한국 경찰관을 파견하고 코리안데스크와 필리핀 이민청 수배자추적팀 요원 30여명과 공조했다고 밝혔다.

이날 대규모 송환 작전에는 국내 경찰관과 경찰병원 의료진 등 130여명이 동원됐다. 인천국제공항 입국장에는 대테러기동대를 비롯한 경비 경력 100여명이 배치됐다.

대규모 소환 위해 현지 당국과 긴밀 협력

경찰청은 이번 단체송환 작전을 위해 약 4개월에 걸쳐 국내외 관계 부처와 긴밀히 협력해 왔다고 밝혔다. 작전에 참여한 국내 기관만 인천국제공항경찰단, 인천국제공항공사, 인천공항출입국·외국인청, 국립인천공항검역소, 인천공항세관과 외교부, 국토교통부, 서울지방항공청 등 10여곳에 이른다.

아울러 경찰청은 필리핀 현지 절차를 점검하기 위해 담당자를 파견하고 필리핀 이민청장을 직접 면담하는 등 단체송환 기반을 다졌다. 특히 현지 당국과 교섭 과정에서 주필리핀 대한민국대사관은 경찰영사 및 코리안데스크를 중심으로 해외안전팀 전원을 투입해 필리핀 대통령실·이민청·법무부 등 현지 당국과 긴밀히 소통했다고 한다.

경찰청은 해외도피 사범이 급증하고 범죄 거점이 해외로 이전되는 상황에 대응하기 위해 매년 주요 국외 도피 사범을 선정·관리하고 있다. 올해 4월 1일부터는 ‘인터폴을 통한 국외 도피 사범 집중 검거·송환 작전’을 시행하며 인터폴 사무총국 등을 비롯한 국내외 관계기관과 긴밀히 협업 중이다.

이번 송환 대상에는 ‘집중 관리’ 대상자 3명뿐만 아니라 2024년 ‘핵심 등급’ 대상자 1명, 2022년 ‘중요도피 사범 100’에 선정된 대상자 1명도 포함됐다고 경찰은 밝혔다.

이준형 경찰청 국제협력관은 “이번 대규모 송환 작전을 통해 해외를 도피처로 삼아 법망을 피하려는 범죄자들에게 더는 숨을 곳이 없다는 사실을 각인시켜 줬다”며 “주필리핀 대한민국대사관을 비롯한 관계기관과 긴밀히 협력해 범죄자들을 끝내 국내 사법절차에 세웠다”고 말했다. 그러면서 “앞으로도 해외 도피사범을 끝까지 추적·검거해 피해를 회복하고 안전한 대한민국을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.