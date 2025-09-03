27일 서울세계불꽃축제 좌석 초대권 3명에 증정

[헤럴드경제=경예은 기자] 한화자산운용은 유튜브 채널을 통해 ‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2025’를 현장에서 생생하게 즐길 수 있는 ‘시청 소감 댓글 이벤트’를 실시한다고 3일 밝혔다.

한화와 함께하는 서울세계불꽃축제는 매년 가을 서울 여의도 한강변에서 진행되는 가을 대표 축제로 매년 100만명 이상의 관람객이 모인다. 올해는 오는 27일 서울 여의도 한강공원에서 진행한다.

이벤트 마감 기한은 오는 14일이다. 유튜브 계정이 있는 고객 누구나 응모할 수 있다. 유튜브 한화자산운용 채널 ‘이세라의 돈세라: 재테크 꿀팁’(지난달 28일 방영분) 더보기 링크를 통해 참여할 수 있다.

한화자산운용은 이벤트 신청 고객 중 3명을 추첨해 불꽃축제 관람 티켓(1인 2매)을 증정할 예정이다. 당첨자는 오는 16일 한화자산운용 유튜브 채널 커뮤니티 공지를 통해 확인할 수 있다.

최영진 한화자산운용 최고마케팅책임자(CMO)는 “재테크에 관심이 많은 고객들이 불꽃축제를 보다 풍성하게 즐길 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”며 “한화자산운용의 밀도 있는 양질의 투자 콘텐츠도 함께 즐길 수 있길 바란다”고 말했다.