GS건설 즉각 사과문 발표 허윤홍 대표 “사고현장 모든 공정 중단”

[헤럴드경제=홍승희 기자] 허윤홍 GS건설 대표는 3일 서울 성동구 청계리버뷰자이 공사 현장에서 근로자 사망사고가 발생한 데 대해 “현장에서 근로자의 생명을 지켜야 할 의무가 있는 건설사에서 절대로 일어나서는 안 될 일”이라며 사죄했다.

허 대표는 이날 사과문을 통해 “안전 사고를 막지 못해 소중한 근로자 한 분이 유명을 달리한데 대해 머리 숙여 사죄드린다”며 “이번 사고로 사랑하는 가족을 잃어 이루 말할 수 없는 슬픔과 고통을 겪고 있을 유가족분들에게도 깊은 애도와 사과를 드린다”고 전했다.

그는 “변명의 여지가 없다”며 “GS건설은 참담하고 부끄러운 심정으로 이번 사고에 대한 책임을 통감한다. 이번 사고를 ‘용납할 수 없는 사태’로 받아들이고 철저히 조사해 재발 방지를 위해 할 수 있는 모든 방법을 찾겠다”고 했다.

허 대표는 “유족분들이 당하신 고통을 조금이라도 덜어 드릴 수있도록 사태 수습에 모든 지원을 아끼지 않겠다”며 “현재 현장의 모든 공정을 즉시 중단하고, 전 현장의 안전 점검 및 위험 요인 제거를 위한 전사적 특별 점검을 시행할 예정”이라고 밝혔다. 또 “경찰, 고용노동부 등 관계당국이 사고원인을 조사하는데 적극적으로 협조하겠다”고 덧붙였다.

재발 방지도 약속했다. 그는 “안전사고 재발 방지를 위해 철저한 반성과 대대적인 혁신에 나서겠다”며 “안전 시스템 구축을 지속적으로 해왔음에도 사고를 왜 막지 못했는지, 근로자의 안전을 지키기 위해 현장에서 더 필요한 것은 무엇인지 등 안전관리 문제점을 하나하나 되짚겠다. ‘제로 베이스’에서 다시 시작한다는 각오로 철저하게 되돌아보고 뼈를 깎는 노력으로 근로자 안전을 최우선으로 하는 현장 관리 체계를 강화하겠다”고 전했다.

한편 이날 성동구 청계리버뷰자이 공사 현장에서는 50대 근로자 A씨가 콘크리트 거푸집 구조물(갱폼)을 올리는 과정에서 추락했다. 현장에서는 갱폼에 안전고리를 연결한 상태에서 갱폼 중 일부가 떨어지자 근로자가 함께 추락한 것으로 파악하고 있다.