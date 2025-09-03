전승절 기념 행사 참석 계기 회담 김정은 “형제적인 의무로 러시아 도울 용의 있다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국 전승절(戰勝節·중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년 대회) 기념식 행사 계기에 양자회담에 나섰다.

3일 러시아 국영 매체인 타스통신에 따르면 김 위원장과 푸틴 대통령 간 양자 회담을 위한 회담 장소가 마련됐다.

타스통신은 자사 특파원을 통해 중국이 초청한 귀빈이 묵는 댜오위타이(釣魚臺) 국빈관에 양국 국기가 걸렸다면서 이러한 사실을 확인했다고 보도했다.

로이터 통신은 러시아 크렘린궁이 텔레그램에 김 위원장과 푸틴 대통령이 푸틴 대통령의 차량에 탑승하는 모습을 게시했다고 보도하기도 했다.

로이터는 김 위원장이 푸틴 대통령이 우크라이나 전쟁에 파병한 북한군에 찬사를 보낸 데 감사를 표했으며, 푸틴 대통령도 “북한군이 쿠르스크 지역 탈환을 도왔다”고 화답했다고 전했다.

김 위원장은 모두발언에서 “오늘 이런 기회를 통해 대통령님과 다시 단독으로, 앞으로 두 나라 사이의 협조 관계에 대해서, 발전에 대해서, 전망에 대해서, 이야기 나눌 수 있는 기회를 가지게 된 데 대해서 기쁘게 생각한다”며 운을 뗐다.

이어 김 위원장은 “지난해 6월에 체결된 조약 체결 이후에 우리 두 나라 여러 방면에서 협조는 현저히 강화됐다”면서 “그 조약의 의무에 따라 우리가 말씀하신 바와 같이, 형제적인 러시아 군대와 인민과 함께 투쟁을 했는데, 여기서 우리가 발의한 것에 대해 대통령님께서 여러 기회에 평가해 주시고 오늘 다시 이 자리를 빌려서 높이 평가해 주신 데 대해 대통령님께 다시 한번 사의의 말씀을 드린다”고 거듭 말했다.

김 위원장은 그러면서 “아까도 말씀드렸지만, 내가 당신과 러시아 인민을 위해서 할 수 있는 것이 있다면, 또 해야 되는 것이 있다면 ‘형제적인 의무’로, 우리가 감당해야 될 의무로 간주하고 모든 걸 다해서 도울 용의가 있다”고도 했다.

김 위원장은 또한 “우리 협력 분야는 여러 분야를 아우르는 여러 방면에서 협조로써, 우리가 앞으로 이것(협조)을 강화해 양국 인민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 성과들을 만들어내기 위해서 노력해야 된다고 생각한다”고 제안했다.

이에 푸틴 대통령은 “러시아와 북한은 현대 나치즘에 맞서 함께 싸운다”라고 화답했다.

양국 정상 간 정상회담은 2023년 9월 러시아 극동, 2024년 6월 북한 평양에서 열린 바 있다.