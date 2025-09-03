[헤럴드경제=양대근 기자] 아시아나항공이 3일 서울공진초등학교에서 초등학생을 대상으로 항공진로 직업특강을 진행했다고 밝혔다.

약 25명의 서울공진초등학교 학생들을 대상으로 실시된 이번 강연에서는 아시아나항공 교육기부 봉사단 이동준 부기장, 이민정 부사무장이 강사로 참여해 ▲조종사/승무원 되기 위한 준비 과정 ▲직업별 역할과 업무 ▲항공사 직원으로서의 장점 등을 소개했다.

강연을 진행한 이동준 부기장은 “초등학생 항공 분야 꿈나무들이 이번 기회를 통해 하늘을 향한 꿈을 키우고 항공 분야에 더 큰 관심을 가지게 되길 바란다”며 소감을 밝혔다. 또한, 강서양천교육지원청 관계자는 “아시아나항공과 함께 지역 내 학생들에게 뜻깊은 진로 연계 교육을 제공할 수 있게 되어 기쁘다”고 전했다.

특히 이번 강연은 직원 복지의 일환으로 사내 신청을 통해 선정된 직원 자녀 학급을 대상으로 직업 특강을 마련해 그 의미를 더했다.

아시아나항공은 강서양천교육지원청과 협업해 기존 중,고등학생 대상이었던 항공 분야 직업특강을 초등학생까지 확대해 지속적으로 운영할 계획이다.

현재 아시아나항공의 교육기부 봉사단은 160여 명의 직원들로 구성되어 있으며, 학생들이 미래 항공 분야에서 활약할 수 있도록 직업연계 교육 프로그램을 운영하고 있다. 특히, 봉사단 소속 직원들이 개인 시간을 활용해 강연을 준비하고 교육 현장을 찾아가는 순수한 교육기부 활동이라는 점에서 더욱 의미가 크다.

한편, 아시아나항공은 2013년을 시작으로 총 36만여명의 학생들에게 13년간 항공 진로특강을 진행하며 진로교육을 활성화하는데 기여해왔다. 이러한 공로를 인정받아 2014년부터 2016년까지 교육부 주관 우수기업부문 3년 연속 수상 및 ‘명예의 전당’에 헌액되었으며, 2014년부터 작년까지 총 11명이 교육기부대상 개인부문을 수상한 바 있다.