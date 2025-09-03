자사 국내 고객사들 해외판로 확대

경기 성남시 코스맥스 사옥에서 지난달 25일 이금실 타오바오·티몰글로벌 한국지사장(왼쪽)과 김철희 코스맥스바이오 대표가 업무협약을 하고 있다.
코스맥스바이오(대표 김철희)가 중국 티몰글로벌을 통해 자사 고객사들의 건강기능식품을 판매한다.

건강기능식품 ODM(연구개발·생산) 사업을 하는 이 회사는 타오바오 티몰글로벌과 건기식 분야 사업협력 협약을 했다고 3일 밝혔다.

티몰글로벌은 타오바오·티몰그룹의 핵심 사업인 ‘크로스보더 B2C 이커머스 플랫폼(국경 간 전자상거래)’이다. 중국 크로스보더 플랫폼 중 가장 높은 점유율을 확보하고 있다.

이 협약으로 코스맥스 고객사들은 코스맥스가 생산해준 제품들을 중국 시장에 팔 수 있게 된다.

양사는 한국 일반식품·건기식 분야 학술교류, 기능성소재 연구, 제품·제형 개발 및 생산·판매 등 제반 사업을 교류할 계획이다. 코스맥스에서 생산되는 국내 고객사 제품들이 티몰글로벌을 통해 중국 소비자들과 만날 수 있도록 할 방침이다.

김철희 코스맥스바이오 대표는 “중국에서 선호도가 높아진 K건기식의 안정적 생산과 다양한 신제품 개발이 가능해질 것으로 기대된다. 국내 고객사들도 해외판로를 확대할 수 있게 됐다”고 했다.


