자사 국내 고객사들 해외판로 확대

코스맥스바이오(대표 김철희)가 중국 티몰글로벌을 통해 자사 고객사들의 건강기능식품을 판매한다.

건강기능식품 ODM(연구개발·생산) 사업을 하는 이 회사는 타오바오 티몰글로벌과 건기식 분야 사업협력 협약을 했다고 3일 밝혔다.

티몰글로벌은 타오바오·티몰그룹의 핵심 사업인 ‘크로스보더 B2C 이커머스 플랫폼(국경 간 전자상거래)’이다. 중국 크로스보더 플랫폼 중 가장 높은 점유율을 확보하고 있다.

이 협약으로 코스맥스 고객사들은 코스맥스가 생산해준 제품들을 중국 시장에 팔 수 있게 된다.

양사는 한국 일반식품·건기식 분야 학술교류, 기능성소재 연구, 제품·제형 개발 및 생산·판매 등 제반 사업을 교류할 계획이다. 코스맥스에서 생산되는 국내 고객사 제품들이 티몰글로벌을 통해 중국 소비자들과 만날 수 있도록 할 방침이다.

김철희 코스맥스바이오 대표는 “중국에서 선호도가 높아진 K건기식의 안정적 생산과 다양한 신제품 개발이 가능해질 것으로 기대된다. 국내 고객사들도 해외판로를 확대할 수 있게 됐다”고 했다.