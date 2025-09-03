로이터 통신 보도 루카셴코 벨라루스 대통령 초대

[헤럴드경제=문혜현 기자] 김정은 북한 국무위원장이 3일 중국 전승절(戰勝節·중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년 대회) 기념 행사에 참석해 본격적으로 다자외교 무대에 오른 가운데 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령에게 방북을 요청했다고 로이터통신이 보도했다.

로이터는 루카셴코 대통령의 활동을 전하는 텔레그램 계정을 인용해 두 정상이 열병식에 앞서 짧게 대화를 나눴다고 전했다.

김 위원장은 이날 열병식을 관람하기 위해 톈안먼(천안문) 망루로 이동하는 과정에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나란히 함께 걸으며 대화하기도 했다.

김 위원장은 이날 북한 내에서 통상 착용하는 중산복 대신 양복 차림에 밝은 색 넥타이를 착용해 눈길을 끌었다. 시 주석에 대한 예우를 표한 것으로, 시 주석의 왼쪽에 서서 열병식을 지켜봤다. 행사 중간엔 시 주석과 이야기를 나누는 모습이 중국중앙(CC)TV 생중계 화면에 포착되기도 했다.

애초 다자외교 무대에 모습을 드러내지 않아온 김 위원장이 전승절 기념식에서 다른 나라 정상과 대화를 나누고, 직접 방북을 요청한 것은 상당히 이례적인 경우로 평가된다. 일각에선 김 위원장이 체제 유지를 위해 타국 정상과는 접촉하지 않을 것이란 분석이 지배적이었기 때문이다.