장학제도 새 방향성 제시…안양시, 경기도 적극행정 우수사례 ‘우수상’ 안양시장을 뛰어넘어 내년 경기도지사 후보로 입소문

[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시가 안양시인재육성재단 특색있는 장학제도 운영으로 ‘2025년 경기도 적극행정 우수사례 경진대회’에서 공공기관 부문 우수상을 수상했다고 3일 밝혔다. 최 시장은 이미 재임기간동안 모든 상을 휩쓸어 ‘지자체 싹슬이 王‘에 등극했다. 우리나라 모든 상을 모두 받았다고 해도 과언이 아니다. 능력이 검증됐다는 말이다.

시는 이번 수상으로 지난 2022년부터 올해까지 경기도 적극행정 우수사례 경진대회에서 4년 연속으로 수상을 이어가게 됐다.

안양시 인재육성재단은 기존 성적・소득 중심에 편중돼 있던 장학제도를 전면 개편해 ▷환경・사회・지배구조(ESG) 연계 장학모델 구축 ▷재능장학생 선발 오디션 운영 ▷장학 유튜브 채널 운영 등으로 차별화된 안양형 장학사업을 운영해왔다.

이를 통해 학생 개개인의 재능과 가치를 존중할 수 있도록 장학제도의 새로운 방향성을 제시했다.

특히 안양시인재육성재단의 민간 기부금 유치 성과가 다른 도시 대비 2~10배에 달하는 성과를 거두며 민・관 협력 기반의 지속가능한 참여형 장학모델을 구축했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

시는 3일 오전 9시10분 시청 3층 접견실에서 전수식을 열고 직원들을 격려했다.

최대호 안양시장은 “시민이 체감할 수 있도록 적극행정 문화가 공공기관까지 확대되는 데 안양시가 앞장서겠다”고 말했다.

한편, 시는 행정안전부 지방규제혁신 성과평가 2년 연속 전국 기초지자체 1위, 지방규제혁신 우수사례 경진대회 전국 유일 6년 연속 수상(2019~2024년), 적극행정 우수기관 5년 연속 선정 등 규제혁신과 적극행정 선도 도시의 위상을 확립하고 있다.