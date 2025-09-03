[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기콘텐츠진흥원(원장 탁용석)은 오는 26일부터 27일까지 이틀간 수원컨벤션센터 전시홀 2에서 ‘K 컬처 트렌드 2026 포럼’을 개최한다고 3일 밝혔다.

올해로 4회를 맞이한 이번 포럼은 2022년 시작 이후 매년 대한민국 문화기술과 대중문화의 흐름을 결산하고 다음 해 트렌드를 전망하는 자리를 마련해왔다. 특히 올해는 ‘2025 경기콘텐츠페스티벌’의 주요 프로그램으로 진행되어 문화기술·AI·대중음악·웹툰·영화·드라마·예능 등 K-컬처 전반을 아우르는 담론의 장으로 한층 확대되었다.

이번 포럼은 총 5개 세션으로 진행된다. 26일에는 ▷문화기술&AI ▷대중음악▷웹툰 세션이 열리고, 27일에는 ▷영화 ▷드라마&예능 세션이 이어진다. 각 세션은 해당 분야 전문가들의 발제와 토론으로 90분간 진행된다.

문화기술&AI 세션에는 신보슬 토탈미술관 큐레이터, 정해운 닷밀 대표, 손미미 미디어 아티스트가 참여해 기술과 예술의 융합, AI 시대 문화 예술의 확장 가능성을 짚는다.

대중음악 세션은 조일동 한국학중앙연구원 교수, 김영대 대중음악평론가 등이 ▷AI 음악 저작권 문제 ▷한류 2막과 중국 시장을, 웹툰 세션에서는 김소원 경희대 교수, 박석환 재담미디어 이사 등이 ▷웹툰 유통의 변화 ▷중년 독자층 확대 등 업계 현안을 집중 조명한다.

27일 영화 세션은 정민아 성결대 교수, 김형석 영화 저널리스트 등이▷영화관의 재정의 ▷영화제의 전환과 한류 4.0 시대를, 드라마&예능 세션에는 안숭범 경희대 교수, 김교석 TV 평론가, 김선영 드라마 평론가 등이 ▷플랫폼 전쟁 ▷K-IP 주권 ▷예능의 양극화 현상 등을 분석한다.

이번 포럼은 학계·산업계 전문가, 언론, 그리고 관심 있는 일반인 누구나 참여할 수 있는 열린 구조로 운영된다. 행사가 끝난 뒤에는 논의 내용을 바탕으로 한 해를 정리하고 다음 해를 전망하는 단행본 『K컬처 트렌드 2026』이 오는 12월 발간될 예정이다.

경콘진 탁용석 원장은 “K 컬처 트렌드 포럼은 변화가 빠른 문화기술과 대중문화의 흐름을 심층적으로 짚고, 미래를 전망하는 중요한 자리가 될 것”이라며, “전문가와 현업 종사자, 시민들이 함께 토론하는 장이자 대한민국 콘텐츠 산업의 나침반 역할을 할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

‘K 컬처 트렌드 2026 포럼’은 행사는 경기도와 경콘진이 주최하고 컬처코드연구소(소장 정민아), 경희대학교 K-컬처·스토리콘텐츠연구소(소장 안숭범)가 주관한다. 또한 한국학중앙연구원, 한국영화평론가협회, 한국만화웹툰평론가협회 등이 후원해 전문성과 학술적 권위를 더한다.