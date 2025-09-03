[헤럴드경제(평택)=박정규 기자]경기평택항만공사(사장 김석구)는 2일 인도네시아 웨스틴 자카르타(Westin Jakarta) 호텔에서 세계 4위 인구 규모 약 2.9억명의 동남아 최대 잠재시장 인도네시아 신규 물동량 유치를 위한 평택항 포트세일즈를 실시했다.

평택항 포트세일즈에는 경기평택항만공사를 비롯, 평택지방해양수산청, 평택시, 컨테이너 터미널(한진평택컨테이너터미널, 평택동방아이포트), 벌크 터미널(평택항만), 화인통상 등 평택항 유관기관·민간기업 대표 및 임직원 16명이 공동 참여했다.

인도네시아 수도 자카르타에서 개최한 평택항 설명회에는 MAERSK 등 인도네시아 현지 선사, 포워더, 화주 등 해운 항만 물류 관계자 약 90여명이 참석했다.

컨테이너, 자동차, LNG 등 다양한 화물을 처리 할 수 있는 평택항의 장점 및 미래 전략, 컨테이너 및 벌크 터미널 소개 등 인도네시아 물동량의 최적 항만으로서의 평택항의 특장점과 이용 장점을 소개했다.

김석구 경기평택항만공사 사장은 개회사를 통해서, ‘평택항은 수도권과 중부권에 가까이 위치한 대한민국 거점 항만으로 콜드체인(냉동냉장) 화물 등 다양한 인도네시아 화물의 물류비와 이동 시간을 절감할 수 있는 최적 항만이다’며 ‘평택항 유관기관 및 컨테이너·벌크 터미널 운영사와 함께 인도네시아 화물의 신속하고, 효율적인 물류 지원에 최선을 다하겠다’며 경기도 유일 항만 평택항 이용을 요청했다.

평택항 대표단은 자카르타 포트세일즈에 이어, 오는 9월 4일(목) 인도네시아 제2의 도시, 수라바야를 방문하여, 현지 선·화주 및 포워더를 대상으로 상그릴라 수라바야 호텔에서 신규 물동량 유치 평택항 포트세일즈를 이어갈 예정이다.

경기평택항만공사는 선택과 집중 항만 마케팅 전략을 기반으로 동남아 최대 잠재 시장 인도네시아 시장을 장기적으로 공략해 나갈 예정으로, 경기도 화물유치 인센티브 등 다양한 정책을 수립·활용하여 평택항 신규항로개설 및 물동량 유치를 위한 포트세일즈에 박차를 가할 예정이다.