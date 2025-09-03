[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 소향이 2년 전 이혼한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

소향 소속사 KQ엔터테인먼트는 3일 “소향은 상대방과 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 응원하기로 했다”고 밝혔다.

가요계에 따르면 소향은 CCM(Contemporary Christian Music·현대 기독교 음악) 그룹 포스(POS)로 활동한 전 남편과 1998년 결혼했으며 25년 만인 2023년 이혼했다. 두 사람은 슬하에 자녀는 없다.

소속사는 두 사람이 상호 합의로 이혼을 결정했으며, 누군가의 귀책으로 이혼한 것은 아니라고 설명했다.

그러면서 “왜곡되거나 무분별한 보도 및 댓글 등은 자제해 주시길 요청드린다”고 청했다.

소향은 1998년 CCM 그룹 ‘포스(POS)’에서 함께 활동한 전 남편과 결혼했다. 25년 만인 지난 2023년 헤어진 것으로 알려졌다. 슬하에 자녀는 없다.

KQ는 “당사는 소향이 음악 활동에 집중할 수 있도록 필요한 지원과 배려를 아끼지 않을 예정이오니, 앞으로도 소향의 행보에 많은 응원 부탁드리겠다. 감사하다”고 덧붙였다.

소향은 1996년 데뷔했다. MBC TV ‘나는 가수다’, KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 등에서 가창력을 확인했다.