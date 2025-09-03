‘프리즈 서울’ 헤드라인 파트너

LG전자는 오는 6일까지 서울 코엑스에서 열리는 아트페어 ‘프리즈 서울 2025’에 4년 연속 공식 헤드라인 파트너로 참가한다고 3알 밝혔다.

LG전자는 이번 전시에서 한국 단색화의 거장인 고(故) 박서보 화백의 대표 작품 ‘묘법’ 연작 회화 8점과 이를 재해석, LG 올레드 TV로 구현한 미디어아트 작품(사진)을 선보였다.

LG전자는 서울 코엑스 D홀에 마련된 LG 올레드 TV 라운지에 ‘Park Seo-Bo × LG OLED TV : 자연에서 빌려온 색’을 주제로 원작과 미디어아트를 교차 전시했다.

LG전자는 현장에 총 16대의 올레드 TV와 25대의 스탠바이미2를 설치해 박서보 화백의 작품 세계를 디지털 방식으로 재구성했다. 전시장 중앙에는 박제성 서울대 미술대학 교수가 박 화백이 붉은 단풍에 영감 받아 그린 묘법 작품을 인공지능(AI)로 재해석한 미디어아트를 97형 LG 올레드 에보 8대로 구성한 대형 설치 미술로 전시했다. 프리즈 서울의 예술 경험도 가정으로 확대한다. LG TV에서 좋아하는 콘텐츠를 감상할 수 있는 LG 갤러리 플러스 앱을 통해 프리즈의 주요 전시작을 일정기간 무료로 선보일 계획이다. 한영대 기자