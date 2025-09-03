526가구, 청약통장 없어도 신청 GTX-C 개통땐 서울접근성 강화

중흥건설그룹 중흥토건이 3일 경기도 양주시에서 공공지원 민간임대 아파트 ‘양주역 중흥S-클래스’의 견본주택을 5일 공개한다고 밝혔다.

‘양주역 중흥S-클래스’는 경기도 양주역세권지구 공동2블록 일원에 위치한다. 지하 최저 2층~지상 최고 28층 4개동, 59·84㎡(전용면적) 총 526가구 규모로 조성된다. 주택형별로 ▷59㎡A 264가구 ▷59㎡B 56가구 ▷84㎡A 153가구 ▷84㎡B 53가구 등으로 구성된다.

청약 접수는 10일 시작해 15일 당첨자를 발표한다. 정당계약은 21일부터 23일까지 3일간 이뤄진다.

‘양주역 중흥S-클래스’는 공공지원 민간임대아파트로 초기 임대료가 주변 시세 대비 저렴하게 책정되며 월 임대료와 임대보증금의 상승률은 연 5% 이내로 제한된다. 또 2년마다 계약을 연장해 최대 10년 동안 임대가 가능하다. 주택 수에 포함되지 않기 때문에 청약 시 재당첨 제한을 적용받지 않는다.

주택도시보증공사(HUG)가 임대보증금을 보증하며, 만 19세 이상 무주택자 및 무주택 세대구성원이라면 누구나 청약통장이 없어도 신청 가능하다.

내부는 드레스룸, 파우더룸, 팬트리 등 수납공간을 통해 공간 효율성을 극대화했다. 여기에 각종 체육 및 레저 시설과 단지 내 어린이집, 작은도서관 등 다양한 주민편의시설이 들어설 계획이다.

양주역세권 도시개발사업 수혜도 기대된다. 이 사업은 지하철 1호선 양주역과 양주시청 일원 약 64만㎡ 부지에 공공청사, 학교, 공동주택, 공원, 업무, 상업, 복합, 지원시설 등을 조성하는 내용이다.

또 지하철 1호선 양주역이 반경 500m에 있어 7호선으로 환승이 가능한 도봉산역까지 15분, 서울역도 1시간 내로 이동할 수 있다. 단지 인근 GTX-C 노선이 개통되면 삼성역까지 27분이면 도착할 수 있다.

견본주택은 경기도 의정부시 민락동에 위치하며, 입주는 2028년 10월 예정이다. 홍승희 기자