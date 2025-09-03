상반기 실적 25%가 전기화 모델 국내 관련 모델 판매 성장세 뚜렷

BMW그룹의 플러그인 하이브리드 모델(PHEV)과 순수전기차(BEV)를 포함한 전기화 모델의 총 누적 판매량이 300만대를 돌파했다.

3일 BMW그룹에 따르면 지난달 27일(현지시간) 독일 뮌헨 공장에서 BMW 3시리즈 플러그인 하이브리드 모델이 고객에 인도되면서 전기화 모델 300만대 판매를 달성했다. 이 가운데 150만대 이상이 BEV 모델이다. 전기화 차량이 BMW그룹의 핵심 모델 중 하나로 자리잡았음을 보여주는 성과로 평가된다.

BMW그룹의 전기화 모델 판매량은 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 올해 상반기에는 전체 판매 실적 중 25%가 전기화 모델일 만큼 고공행진을 기록하는 중이다.

전 세계에서 전기화 모델 비중이 가장 높은 시장은 유럽이다. BMW그룹의 전기화 모델 중 60% 이상이 유럽에서 판매됐다. 특히 올해에는 PHEV 모델이 인기를 끌면서 전년 대비 전기화 모델 판매량이 대폭 증가한 것으로 조사되고 있다.

국내에서도 BMW그룹의 전기화 모델 성장세가 뚜렷하다. 올해 1월부터 7월까지 전기화 모델 판매량은 총 6846대로, 전년 동기 대비 18.3% 증가했다. 같은 기간 MINI는 총 825대의 전기화 모델을 판매했으며, BEV 모델로만 구성된 것이 특징이다. 올해 새롭게 완성된 MINI 전기차 라인업이 국내 시장에 성공적으로 안착했다는 분석이 나온다.

요헨 골러 BMW그룹 브랜드·세일즈 부회장은 “올해 상반기 BMW그룹이 판매한 차량 4대 중 1대 이상이 전기화 모델”이라며 “BMW 전기화 차량 300만대 인도는 BMW그룹의 제품 포트폴리오에서 전기화 모델이 핵심 요소임을 보여주는 가치 있는 성과”라고 했다.

BMW그룹 관계자는 “300만대라는 성과의 기반에는 전동화 시대로의 전환 속에서도 브랜드 고유의 가치를 지키며 꾸준히 진화해 온 그룹의 노력이 있었다”며 “BMW그룹은 고객에게 보다 폭넓은 선택지를 제공하기 위해 전기차 라인업을 확대하고, 고객 중심의 충전 인프라 구축 및 차량 관리 시스템의 혁신을 통해 편의성과 만족도를 높여왔다”고 밝혔다.

한편, BMW그룹 코리아는 충전 인프라를 지속적으로 확대하며 국내 프리미엄 전기차 시장에서 리더십을 강화하고 있다.

2023년 중장기 충전 인프라 확충 계획인 ‘차징 넥스트’ 프로젝트를 발표했고, 현재까지 전국에 총 2500여기의 전기차 충전기 설치를 완료했다. 아울러 연말까지 총 3000기에 달하는 충전 인프라를 구축한다는 계획이다. 양대근 기자