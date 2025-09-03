[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]화성특례시(시장 정명근)는 지난 2일 화성상공회의소 컨벤션홀에서 중국 산동성 웨이하이시 대표단과 함께 경제교류 간담회를 가졌다.

이날 간담회에는 화성특례시는 정명근 시장과 기업투자실장, 자치행정국장 등 관계 공무원이, 화성상공회의소는 안상교 회장, 문종경 글로벌통상위원장을 비롯한 지역 기업인 20여 명이 참석했다.

웨이하이시에서는 장산둥(张善东) 부시장과 교통운수사업센터장, 글로벌파트너사업센터장, 주한웨이하이대표처 대표 등 관계 공무원이 함께해 상호 교류와 협력 방안을 논의했다.

간담회에서는 ▷화성특례시 소개 ▷화성상공회의소 소개 ▷중국 웨이하이시 투자유치 설명이 진행됐으며, 특히 지역 기업인들은 현지 진출과 협력 과정에서의 애로사항을 질문하고 의견을 교환했다.

이날 간담회는 양 도시의 산업적 강점을 공유하고 경제협력의 구체적 가능성을 모색하는 실질적 교류의 장으로 평가된다.

장산둥 웨이하이시 부시장은 “따뜻하게 맞아주신 화성특례시에 깊이 감사드린다”며 “오늘 소개한 투자환경과 기회가 양 도시 기업들의 상호 협력으로 이어질 수 있기를 기대한다”고 말했다.

안상교 화성상공회의소 회장은 “이번 간담회는 양 도시가 경제협력의 가능성을 함께 모색하고 상호 이해를 넓힐 수 있는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 화성상공회의소는 회원사들의 해외 진출과 교류 확대를 위해 적극적으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

정명근 화성특례시장은 “지난 7월 웨이하이시 방문에 이어 다시 양 도시가 짧은 기간 내 재회하게 돼 더욱 뜻 깊다”며 “이번 만남이 관내 기업들의 중국 진출 기회를 넓히고, 웨이하이시는 우수한 한국 기업과의 협력하는 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.