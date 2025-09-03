[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]화성특례시(시장 정명근)가 1일부터 7일까지인 양성평등주간을 맞아 양성평등한 사회를 위한 공감대를 높이는 다양한 기념행사를 마련했다.

시는 지난 2일 유앤아이센터 화성아트홀에서 ‘모두가 평등한 도시, 빛나는 화성’이라는 주제로 양성평등주간 기념식을 개최했다.

이날 행사에는 정명근 화성특례시장을 비롯해 배정수 화성특례시의회 의장, 관내 9개 여성단체 회원 및 시민 등 500여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

기념식은 가수 강허달림의 식전 공연을 시작으로, 양성평등 유공자 표창, 축사의 순서로 이어졌으며, ‘가족의 일상을 위협하는 범죄와 예방’을 주제로 프로파일러 권일용의 초청 강의도 함께 진행됐다.

정명근 화성특례시장은 축사를 통해 “양성평등은 우리 일상 속의 작은 행동 속에서 실현될 때 진정한 의미가 있고, 서로의 차이를 존중하고 가정에서 책임과 역할을 함께할 때 비로소 그 가치가 우리 사회에 뿌리내린다”며 “제도적, 문화적 기반을 여러분과 함께 만들어 가겠다”라고 말했다.

기념식 외에도 내외국인이 소통하는 문화 참여 프로그램 등 다양한 부대행사가 마련돼 있다. ▷1일부터 7일까지는 외국인복지센터에서 외국인 주민과 함께하는 ‘다름 속의 평등, 양성평등주간 문화다양성 캠페인’이 ▷3일에는 화성시가족센터에서 ‘결혼이민자가족 한국전통 김치만들기’ 행사가 ▷3일과 4일에는 화성시 글로벌청소년센터에서 ‘이주배경청소년 양성평등 교육’이 운영된다.

또한, ▷5일에는 시청 대강당에서 ‘성인지력 향상교육’과 푸르미르호텔에서 ‘화성시 가족정책포럼’이 ▷3일과 6일엔 화성시가족센터에서‘화.성.가족행복학교 아버지교실’이 ▷7일에는 봉담2지구 다목적체육관에서 ‘2025년 이주배경청소년 다양하계 올림픽’이 개최된다.