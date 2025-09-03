건설부문 안전시스템 점검 등 협력 장인화 “제도와 문화 과감히 혁신”

포스코그룹이 안전한 산업현장 조성을 위해 세계적인 안전 전문 컨설팅 회사인 SGS와 본격 협력에 나선다고 3일 밝혔다.

포스코그룹은 2일(현지시간) SGS의 본사가 있는 스위스 제네바에서 포스코그룹 안전 관리 체계 혁신을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

SGS는 건설 및 플랜트 진단에 특화된 글로벌 최대 규모의 안전 컨설팅 전문 회사로, 전 세계에 2600여 개 지사를 두고 있다.

양사는 이번 MOU를 통해 포스코그룹 건설 부문의 안전 시스템을 면밀히 점검하고 실효성 있는 솔루션을 도출하는 등 선진 프로세스 수립에 집중할 계획이다. 먼저 이달 내 포스코이앤씨 안전 진단에 착수한다는 목표다.

아울러 안전 전문 지식 및 기술을 교류하고 포스코그룹이 추진 중인 안전 전문 회사 설립과 운영에 있어서도 상호 협력하기로 뜻을 모았다.

장인화 포스코그룹 회장은 “제도와 문화, 기술 전 분야를 과감히 혁신해 포스코그룹의 안전 수준을 획기적으로 끌어올리고 모든 근로자가 안전하게 일할 수 있는 일터를 만드는 데 앞장서겠다”고 강조했다.

장 회장은 앞서 지난달 22일 ‘그룹 안전 특별점검회의’를 직접 주재하고 “그룹 사업장에서 모든 작업자들이 안전하게 일하고 귀가할 수 있도록 현장의 목소리를 경청해서 직원이 재해예방의 주체이자 서로의 보호자가 되는 안전 관리체제로의 혁신에 힘써달라”고 당부한 바 있다.

같은 달 장 회장은 직접 유럽을 방문해 SGS와 최신 안전 관리 기법과 유럽의 대표적인 안전 관리 정책을 논의하는 등 그룹의 안전 경영 강화 방안을 직접 챙겼다. 아울러 포스코그룹은 듀폰의 안전 노하우를 활용해 설립된 안전 컨설팅 전문기업 dss+와도 만나 포스코그룹 안전 솔루션 전반에 관한 협력 방안을 다각도로 모색했다.

포스코그룹 관계자는 “장 회장을 비롯해 모든 경영층이 안전한 일터 확보를 위해 현장에서 임직원과 소통하면서 안전 관리 혁신을 위한 노력을 이어갈 것”이라고 말했다.

한편, 포스코그룹은 그룹 안전 관리 혁신 방안의 일환으로 안전 전문 회사 설립을 추진 중에 있다. 글로벌 안전 우수기업 벤치마킹, 인수합병(M&A) 등 모든 방안을 검토해 안전과 인공지능(AI)을 접목한 스마트 안전 솔루션 전문 회사를 설립한다는 방침이다. 서재근 기자