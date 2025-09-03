[헤럴드경제=양대근 기자] 진에어가 풍성한 혜택과 함께 9월 ‘매진 특가’를 진행한다고 3일 밝혔다.

매진 특가는 진에어가 매달 진행하는 월 정기 항공권 할인 프로모션으로, 이번 프로모션은 14일까지 진행된다. 탑승 기간은 9월 3일부터 10월 31일까지다.

할인 대상 노선은 국내외 총 49개 노선으로 최대 20%의 항공 운임 할인 혜택을 제공한다. 국내선은 프로모션 코드 ‘9MAEJIN’를 항공권 예매 시 적용하면 즉시 할인되며 국제선은 항공권 검색 시 별도로 표출되는 ‘매진 특가’ 운임을 선택해 할인받을 수 있다.

그 외 카카오페이 이용 고객을 위해 할인 혜택도 준비했다. 결제 금액에 따른 혜택은 상이하며 카카오페이 ‘카드’ 선택 후 80만원 이상 결제 시 최대 1만원, ‘머니’ 선택 후 60만원 이상 결제 시 최대 1.5만원 즉시 할인이 적용된다. 운영 기간은 9월 2일부터 17일까지이며 탑승 기간은 9월 2일부터 내년도 3월 28일까지로 9월 3일부터 14일 사이 결제해야 기존 운임 할인에 더해 중복 할인을 받을 수 있다.

아울러 카카오페이 결제 전용 위탁수하물 1만원 할인 쿠폰도 제공하며 자세한 사항은 프로모션 페이지에서 확인할 수 있다.

진에어는 “이번 매진특가에는 항공 운임 할인은 물론 부가서비스 혜택도 함께 마련했다”며 “올해 여행 계획이 있다면 이번 기회를 활용해 보시길 바란다”라고 말했다.