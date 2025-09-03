[헤럴드경제(안산)=박정규 기자]안산시(시장 이민근)는 지난 2일 안산문화예술의전당 달맞이극장에서 650여 명의 시민이 참여한 가운데 ‘제30회 양성평등주간 기념행사’를 성황리에 마무리했다고 3일 밝혔다.

올해로 30회를 맞이한 양성평등주간(9월 1일~7일) 기념행사는 안산시립합창단의 식전공연으로 시작됐다. 이어▷안산시 여성상(김영숙, 박수미, 박영옥, 이윤자, 홍옥자) ▷양성평등진흥 유공자(구미숙, 이미화, 신은정, 이미숙, 강미경) 등에 대한 시상에 이어 ▷10대 성평등 언어 퀴즈와 양성평등 실천 다짐 ▷기념사 및 축사 ▷방송인 겸 개그맨 김원효·심진화의 강연 순으로 진행됐다.

이날 김원효·심진화 부부의 특별강연 ‘세상을 바꾸는 양성평등’은 실제 경험담을 바탕으로 양성평등의 가치를 일상에서 실천할 방법을 유쾌하고 진정성 있는 대화로 풀어내 관객들의 높은 호응을 이끌어냈다.

또한, 이날 행사장 곳곳에서는 ▷홍이 포토존 ▷경력단절여성 구인·구직 발굴 ▷찾아가는 노동 상담실 운영 ▷부모 교육 및 상담 안내 ▷젠더폭력 예방 캠페인 등 다양한 부대행사를 마련해 운영했다.

이민근 안산시장은 “양성평등은 특정 집단의 과제가 아닌 모두의 과제이자 시대적 가치”라며 “시민들이 제안한 성평등 언어들을 행정에 적극 반영하고 이를 사회 전반에 확산시킬 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.