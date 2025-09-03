올해 2조331억원 대비 4.9% 증가 해양 구조·안전 예산 대폭 상향돼

[헤럴드경제=이용경 기자] 해양경찰청 내년도 예산안이 총 2조1325억원으로 편성돼 국회에 제출됐다.

해경은 3일 “지난달 29일 국무회의에서 의결된 2026년 해양경찰청 예산이 오늘 국회에 제출된다”고 밝혔다.

내년도 정부 예산안에 반영된 해경의 재정 규모는 2조1325억원으로 해양주권 강화와 해양안전 확보 등에 중점을 두고 편성됐다.

주요 사업 분야별로 해양주권 분야 5064억원·구조안전 분야 1475억원·수사 분야 236억원, 해양환경보전 분야 292억원·연구개발 등 조직역량 분야 2403억원 등이다.

특히 구조안전 분야는 지난해 1122억원 대비 31.5%가 증가해 해양안전 관련 장비 도입과 지원 확대로 이어질 전망이다.

항공기 도입 부문에서는 노후 기종인 카모프 헬기 8대를 교체하는 사업 중 마지막 8번째 헬기에 대한 예산이 반영됐다.

아울러 중앙정부기관 최초로 해상에서 실제 비행과 수색구조 환경을 그대로 재현할 수 있는 ‘대형헬기 시뮬레이터’ 도입 예산도 반영됐다. 시뮬레이터 장비 도입은 2022년 4월 마라도 해상에서 해경 대형헬기가 추락한 이후로 지속해서 필요성이 제기돼 온 사업이다.

함정건조 부문에서는 노후화된 3000톤(t)급 대형 함정과 중형 공기부양정 등 예산이 반영돼 불법 외국 어선 단속과 구조 대응 역량이 한층 강화될 전망이다.

김용진 해경청장은 “경비·장비·안전 등 현장 중심 예산이 내년도 정부예산안에 잘 반영됐다”며 “앞으로 남은 국회심의 절차를 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.

해경의 내년도 정부예산안은 국회심의를 거쳐 오는 12월 초 최종 확정될 예정이다.