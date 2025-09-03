8월 말 현재 누적 2억 6600만명 시청 2위 ‘오징어게임 1’, 3위 ‘웬즈데이 1’

[헤럴드경제=한지숙 기자] K팝을 소재로 한 뮤지컬 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 영화와 쇼 부문을 모두 포함해 넷플릭스에서 가장 많이 본 콘텐츠에 올랐다.

3일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 ‘케데헌’의 누적 시청 수는 2억 6600만으로 집계돼 영화와 쇼 부문에서 1위를 차지했다.

‘케데헌’은 지난 한주(8월 25~31일) 시청 수를 더하면서 처음으로 ‘오징어 게임 1’과 ‘웬즈데이 1’를 제쳤다.

2주전 통계에선 2021년에 선보인 ‘오징어게임 1’(누적 시청 2억 6520만)이 1위, 2022년 작 ‘웬즈데이 1’(2억5210만)가 2위, ‘케데헌’은 3위였다.

‘케데헌’은 영화 부문에서도 역대 1위에 올랐다. 2위는 드웨인 존슨, 라이언 레이놀즈가 출연한 액션 스릴러 영화 ‘레드 노티스’(2021년·2억3090만) 였다.

넷플릭스는 공개 후 91일간의 누적 시청 수를 집계하고 있다. 이 기준으로 보면 지난 6월 20일 공개한 ‘케데헌’은 집계할 기간이 약 2주간 남아 있다. 이로 미뤄 ‘케데헌’의 1위 수성은 당분간 이어질 전망이다.

‘케데헌’은 악령 세계에서 탄생한 보이그룹 ‘사자 보이즈’와 인간 세계를 지키는 걸그룹 ‘헌트릭스’의 대결을 그린 이야기다. ‘무당의 노래’가 현대에 와서는 ‘K팝’이 되었다는 독창적인 설정을 바탕으로, 한국의 다양한 문화를 녹여낸 이 작품은 전세계에서 선풍적인 인기를 끌고 있다. 작품의 인기에 힘입어 오리지널사운드트랙 ‘골든’(Golden)이 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 통산 3주째 1위를 차지했다.