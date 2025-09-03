[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구테크노파크(이하 대구TP)는 지난달 28~29일 태국 방콕에서 열린 ‘2025 태국 메디컬 로드쇼’에 시기능 보조기기 기업 6개사가 무역사절단으로 참가해 총 537만 달러(한화 약 74억원) 규모의 수출 상담과 105만달러(한화 약 14억원)의 수출 계약을 성사시키는 성과를 거뒀다고 3일 밝혔다.

이번 참가는 산업통상자원부와 대구시가 지원하는 ‘첨단 기능성 소재 기반 시기능 보조기기 산업육성’사업의 일환으로 추진된 것으로, 대구TP가 주관해 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원했다.

행사는 KOTRA가 주관해 국내 의료기기 기업의 해외 진출을 돕기 위해 마련됐으며 동남아 의료기기 시장의 성장세에 맞춰 현지 바이어 상담, 신규 거래선 발굴, 시장 반응 조사가 활발히 진행됐다.

이번 로드쇼에는 픽셀로 등 대구지역 시기능 보조 의료기기 분야 유망 기업들이 참가해 실질적인 B2B 상담을 진행하고 현지 바이어 확보를 위한 협의를 이어갔다.

김한식 대구TP 원장은 “이번 태국 메디컬 로드쇼 성과는 지역 의료기기 기업들이 세계 시장에서 기술력과 경쟁력을 인정받았다는 의미”라며 “앞으로도 동남아를 포함한 신흥시장 맞춤형 수출 지원 프로그램을 확대해 수출 계약, MOU 체결 등 실질적 성과로 이어지도록 적극 지원하겠다”고 말했다.