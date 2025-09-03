66년 만에 톈안먼 망루 선 북중러 정상 시진핑 중심으로 김정은·푸틴 나란히…반서방 연대 과시 북중러 대 한미일 구도 부각

[헤럴드경제=정목희 기자] 중국의 제2차 세계대전 승전 80주년을 기념하는 열병식에 북한·중국·러시아 정상이 한자리에 모였다.

3일 오전 9시(현지시간) 베이징 톈안먼 광장에서 열린 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식에서 시진핑 중국 국가주석은 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 양옆에 두고 톈안먼 망루(성루)에 모습을 드러냈다.

세 정상은 시 주석 내외가 돤먼(端門) 남쪽 광장에서 외빈을 맞이하며 기념촬영할 때도 나란히 중심에 섰다. 이어 망루로 이동하는 길에서도 함께 걸으며 담소를 나누는 등 화기애애한 분위기를 연출했다.

망루에 오른 뒤에는 시 주석에 이어 푸틴 대통령과 김 위원장이 차례로 입장해 항전노병들과 인사했고, 본행사에서도 망루 중심에 나란히 자리하며 ‘역사적인 장면’을 만들었다.

북·중·러 최고지도자가 공식 석상에서 나란히 선 것은 냉전 종식 이후 처음이다. 옛 소련 시절까지 거슬러 올라가면, 1959년 중국 국경절 열병식 당시 김일성 북한 주석·마오쩌둥 중국 국가주석·니키타 흐루쇼프 소련 서기가 톈안먼 망루에 선 이후 66년 만이다.