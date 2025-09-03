[헤럴드경제=정목희 기자] 중국의 제2차 세계대전 승전 80주년 기념 열병식이 북한·중국·러시아 정상 등이 참석한 가운데 3일 오전 9시(현지시간) 베이징에서 시작됐다.

리창 국무원 총리는 이날 오전 9시께 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 개막을 선언했다.

열병식은 이어지는 예포 발사와 국기게양식으로 본격적인 막을 올렸다.