북중러 정상 66년만에 한자리에 시진핑 중심 右푸틴-左김정은 ‘정상국가 지도자’ 이미지 강조

[헤럴드경제=문혜현 기자] 66년만에 북·중·러 정상이 중국 전승절 80주년 기념행사에서 한 자리에 모이면서 전세계의 이목을 끌고 있다. 특히 김정은 북한 국무위원장이 중국을 전격 방문한 것을 두고 정상국가 지도자로서 다자외교 무대에 첫 발을 내딛었다는 평가가 나온다.

3일(현지시간) 중국 베이징에서 개최된 전승절(戰勝節·중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년 대회)에서 시진핑 중국 국가주석을 중심으로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 시 주석의 오른쪽에, 김 위원장이 시 주석의 왼쪽에 나란히 서서 기념촬영을 했다.

북·중·러의 세 정상이 한 자리에 모인 것은 1959년 당시 김일성 북한 국가주석, 마오쩌둥 전 국가주석, 니키타 흐루쇼프 당시 소련 공산당 서기장이 모인 후 66년만에 처음이다. 세 사람은 당시처럼 전승절 열병식이 진행된 톈안먼(천안문) 광장 망루에 올라 상징적인 연대를 과시했다.

체제 특성상 다자외교 무대에 모습을 드러내지 않는 김 위원장은 이날 홀로 행사장에 등장해 레드카펫을 밟았다. 뒤이어 푸틴 대통령도 모습을 드러냈다. 각 정상은 홀로 입장했으며, 동행인은 없었다. 앞서 우원식 국회의장은 내외가 함께 나타나 입장했다.

맨 마지막으로 등장한 시 주석은 앞서 등장한 초대객들과 인사를 나눴다. 해당 행렬 마지막 즈음엔 김 위원장도 포함돼 눈길을 끌었다. 김 위원장이 열병식에 초대된 다른 인사들에 이어 시 주석과 만나 양손을 마주 잡고 인사를 나누는 모습이 중국중앙(CC)TV를 통해 생중계됐다. 두 정상은 반갑게 인사를 나눈 뒤 기념촬영하고, 행사장까지 입장하는 내내 세 사람이 나란히 걸어가는 모습이 이어졌다.

김 위원장은 지난 2일 새벽 평양에서 전용 열차를 타고 출발해 단둥, 선양을 거쳐 당일 저녁에 베이징에 도착했다. 이번 방중은 집권 후 다섯번째로, 2019년 이후 약 6년 8개월 만이다.

이를 두고 북한이 안보는 러시아, 경제는 중국이라는 ‘안러경중’의 균형 외교 전략을 펼치면서 국제 사회의 제재에도 불구하고 직접 돌파구를 찾았다는 분석이 나온다. 북한은 2021년 코로나19 사태 이후 적극적으로 ‘독자국’으로서의 존재감을 드러내며 ‘적대적 두 국가론’을 언급하는 등 한국과 다른 나라라는 점을 강조하고 있다.

다만 북한이 실제로 다자외교에 나설지는 미지수다. 다른 나라 정상과의 교류를 통해 외부의 정보가 안으로 들어올 경우 체제 유지에 불리해질 수 있어서다. 내부적으로는 인권 문제, 경제난, 폐쇄적 체제 등으로 인해 타국과의 교류가 쉽지 않은 점이 한계로 지적된다. 이에 따라 우리나라 대표로 전승절 기념식에 참석한 우 의장과도 마주칠 가능성은 현저히 적은 상황이다.

또한 북·중·러의 전략적 연대 강화를 통해 사실상 ‘신냉전 구도’가 형성됐다는 점에서 주목을 받고 있다. 세 사람의 등장이 미국 중심의 자유진영에 대한 견제와 반미 연대라는 상징적 메시지를 발신한다는 것이다. 최근 이재명 대통령이 방일·방미해 연쇄 한일·한미 정상회담을 개최하는 등 한미일 공조 체제를 전면에 내세우고 있는 상황에서 사실상 북·중·러 대 한·미·일의 대결 구도가 형성됐다는 분석이다.

이에 따라 향후 군사적 긴장감이 높아질 가능성도 배제할 수 없다. 김 위원장은 중국으로 출발하기 전 ICBM 관련 연구소를 방문하는 등 핵 보유국 위상을 강조했다. 북한은 계속해서 한반도 비핵화를 추구하는 이 대통령을 향해 ‘망상’·‘천치’라는 등의 표현을 들어 반발하고 있다.

이는 동시에 미북 정상회담을 유도하려는 북한의 전략적인 대응이라는 분석도 나온다. 통상 중국과 양자회담을 거친 뒤 미북 정상회담을 추진해왔던 만큼 중국·러시아와의 연대를 지렛대 삼아 미국으로부터 원하는 바를 이끌어내겠다는 포석이다.

김용현 동국대 북한학과 교수는 “도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 시위하는 측면도 있다”면서 “지금 북·중·러 상황이 이러한데, 미북 정상회담을 빨리 해야 되지 않느냐는 메시지를 발신하는 것”이라고 평가했다.