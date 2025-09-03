미국 지역 내 총 75GWh 규모 유럽 지역 내 총 32GWh 규모 공급 차세대 원통형 배터리인 46시리즈 공급 예상 46시리즈 공급 계약 중 가장 큰 규모

[헤럴드경제=서재근 기자] LG에너지솔루션이 메르세데스-벤츠와 대규모 배터리 공급계약을 체결했다.

LG에너지솔루션은 벤츠와 미국 지역 내 총 75GWh 규모 전기차 배터리 공급(2029년 7월~2037년 12월), 유럽 지역 내 총 32GWh 규모 전기차 배터리 공급(2028년 8월~2035년 12월) 등 총 2건의 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

LG에너지솔루션은 이번 계약과 관련해 “고객사와 협의에 따라 공시 내용 외 추가적인 내용은 확인해 줄 수 없다”고 밝혔다. 다만, 배터리 업계에서는 2건의 계약 공급제품이 차세대 원통형 배터리인 46시리즈인 것으로 예상하고 있다. 이는 지금까지 발표한 46시리즈 공급 계약 가운데 가장 큰 규모로 전기차 약 150만 대를 생산할 수 있는 물량이다.

LG에너지솔루션은 앞서 지난해 10월 벤츠와 북미 및 기타지역 내 총 50.5GWh 규모의 전기차 배터리 공급 계약을 체결한 바 있다. 당시에도 구체적 공급제품 및 계약 내용이 공개되지 않았으나, 이 계약 역시 46시리즈로 추정된다. 이로써 LG에너지솔루션은 46시리즈 제품으로만 벤츠와 총 150GWh 이상의 계약을 체결하게 된다.

차세대 원통형 배터리로 불리는 46시리즈는 지름 46㎜, 높이 80~120㎜로 이뤄진 제품으로 기존 2170 제품과 비교해 에너지 및 출력이 최소 5배 이상 높고, 공간 효율성이 뛰어난 것이 장점으로 꼽힌다. 특히, 에너지당 공정 횟수 감소로 제작에 필요한 시간 및 비용을 아낄 수 있어 가격 경쟁력도 높다.

LG에너지솔루션은 46시리즈의 성능과 안전성을 강화한 모듈·팩 솔루션 CAS(Cell Array Structure) 기술을 독자 개발했다. CAS는 고도화된 냉각 효율과 열 폭주 방지 성능을 제공하며 구조 강성을 강화하고 팩·모듈 조립 시 발생할 수 있는 뒤틀림을 방지해 안전성을 극대화할 수 있다.

업계에서는 이번 계약이 중국 업체들과의 경쟁 속에 거둔 성과라는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다. 벤츠의 경우 그간 CATL, 파라시스 등 중국 배터리 기업들과 파트너십을 공고히 해 왔다. LG에너지솔루션은 이번 수주전에서 가격경쟁력을 앞세운 중국 업체들과 막바지까지 치열한 경쟁을 벌인 것으로 알려졌다.

46시리즈의 기술력과 더불어 LG에너지솔루션의 현지 생산 역량도 긍정적인 요인으로 작용한 것으로 보인다. LG에너지솔루션은 현재 미국 애리조나에 36GWh 규모의 원통형 전용 생산 공장을 건설 중이며, 내년부터 46시리즈의 본격 양산을 시작한다는 계획이다. 이날 공시된 계약 중 미국향 75GWh 물량은 애리조나 공장에서 공급될 것으로 예상된다.

배터리 업계 관계자는 “미국발 관세 리스크 등 주요국 정책 변화에 따른 불확실성이 커지는 가운데 미국 내 선제적으로 구축한 ‘현지 생산 역량’이 이번 수주 경쟁의 승패를 가른 주요 요인이 된 것으로 보인다”라고 말했다.

이어 “특히, 이번 배터리 공급 계약은 저렴한 가격을 무기로 중국 업체가 장악해 가던 유럽 시장에서 잃었던 점유율을 되찾는 전환점이 될 수 있다는 점에서 의미가 있다”며 “그동안 중국 업체들의 공격적인 가격 전략과 현지 거점 마련 등 적극적인 공세로 K-배터리의 유럽 시장 점유율이 조금씩 하락해온 것이 사실이지만, 차별화된 제품 경쟁력으로 영향력을 점차 확대해 나갈 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

한편, LG에너지솔루션은 다수의 고객사에 46시리즈를 수주하며 존재감을 드러내고 있다. 앞서 지난해 11월 미국 전기차 시장의 신흥 강자 리비안과 67GWh 물량의 공급 계약을 체결한 데 이어 올해 6월에는 중국 체리자동차와 6년간 총 8GWh 규모의 계약을 체결했다. 이는 중국 완성차 업체 대상 첫 대규모 수주다.