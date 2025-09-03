[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 박탐희가 과거 암 투병 사실을 처음으로 공개했다.

박탐희는 3일 유튜브 채널 ‘새롭게하소서’에 올라온 ‘최초 공개! 8년 동안 아무에게도 말하지 못했던 이야기’라는 제목의 영상에 출연했다.

박탐희는 “너무 떨린다”며 지난 2017년 학부모 모임에서 의사에게 조언을 듣고 건강검진을 받았다고 말문을 열었다.

그는 조직 검사를 받은 후 암 진단을 받았다고 전했다.

그는 “심장이 쿵 소리가 나면서 지하로 확 빨려 들어갔다가 올라오는 느낌이었다”며 당시 충격을 회상했다.

이어 “아이를 보는데 눈물도 안 났다. 어떡하지 그 생각만 들었다”고 말하며, 당시 감정을 고백했다. 그러면서 “2017년 5월 암 환자가 됐다”며 “죽음이 현실적으로 다가오니까 다르더라. 말로 표현할 수 없는 감정이었다. 그때가 40살이었다”고 덧붙였다.

박탐희는 “남겨질 아이들이 엄마 없이 자랄 수 있다는 것에 고통스러웠다”며 “가족들은 모르고 친언니만 알았다. 죽을 것같이 아팠다. 이걸 다른 사람들이 알면 아프니까 아프게 하고 싶지 않았다”고 덧붙였다.

처음에는 초기 진단이었지만, 개복 수술 후 전이 사실이 확인되며 큰 수술과 항암 치료까지 받게 됐다고 전했다.

그는 “항암을 하면서 진짜 암 환자인 게 실감이 났다”고 말했다. 그러면서 “주저앉아서 울었다”고 당시를 떠올리며 눈시울을 붉혔다.

한편, 박탐희는 2008년 사업가 남편과 결혼해, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.