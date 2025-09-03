전승절서 북중러 3자회담 가능성은 낮아 “北 중심 강대국 정치에 韓패싱은 막아야”

[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 김정은 북한 국무위원장이 전승절에 참석하며 북중러 3국이 전략적 삼각관계를 형성할 것으로 예측되자 이에 대응해 대한민국의 외교전략도 발빠르게 대응해야 한다는 전문가들의 우려가 나온다. 하지만 당장 북중러가 연합해 한미일 공조에 대응할 수 있을 정도의 전선을 형성하는데는 무리가 있을 것으로 많은 전문가들은 내다봤다.

2일 더불어민주당 박선원·국민의힘 이성권 의원은 국가정보원이 정보위 비공개회의에서 보고한 내용을 공개하며 ‘북중러 3자 정상 회담’에 대해 우리 정보당국은 가능성이 낮을 것으로 내다본다고 했다.

김 위원장이 이번 방중을 계기로 중국과의 관계 개선을 모색할 것으로 예측되지만 “북중러가 한꺼번에 모여 회담할 경우 그것이 국제 사회에 던지는 군사안보적인 효과가 있을 수 있기에 가능성이 높지 않다는 게 국정원 분석”이라는 것이다.

박원곤 이화여대 북한학과 교수는 “북중러의 만남이 3국의 협력이 강화되고 있다는 것을 상징적으로 보여주는 계기는 될 수 있지만 실제로 이게 강화하는 것인지는 별개의 문제”라면서도 “다만 북한의 러시아-우크라이나 전쟁 군사 파병 등으로 소원했던 북중 관계 협력이 강화되는 것은 주목할만 하다”고 전했다.

미중 전략경쟁 구도 속 동아시아에서 ‘북중러 vs 한미일’ 신냉전 구도가 굳어질 가능성이 높은 만큼 우리나라도 3주 앞으로 다가온 UN 총회와 10월말 한국에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 등 다자외교 무대를 적절히 활용해야 한다고 전문가들은 조언했다.

자칫 잘못하면 북한을 둘러싼 미중러의 강대국 정치에 한국이 ‘패싱’될 수도 있기 때문이다. 또한 미국과 중국이 전략적 경쟁을 펼치고 있는 상황 속 한국을 비롯해 모든 우호국들이 미국과 중국 사이 어느쪽에 더 비중을 두느냐를 선택할 수 밖에 없는 상황에 놓였다.

김용현 동국대 북한학과 교수는 “현 국면에서 남북관계를 풀기는 쉽지 않다”면서 “북미 대화의 흐름 속에서 남북 관계의 어떤 여지들도 찾는 노력을 할 필요가 있다”고 전했다.

23일 유엔 총회에서 연설이 예정된 트럼프와 한미정상회담 후 약 한달만에 다시 만나 ‘피스메이커’와 ‘페이스메이커’의 각자 역할을 다시한번 강조해야 한다는 것이다.

이상현 세종연구소 수석연구위원도 “북미 대화는 트럼프가 어떻게 하느냐, 그리고 북한이 어느 정도 그걸 수용하느냐에 달렸다”면서도 “북한으로서는 핵은 이미 다 가졌고 제재는 사실상 있으나 마나 한 만큼 이제 중국 러시아와 협력해서 필요한 건 다 얻고 있다. (우리로서는) 카드가 없고, 곤혹스러운 상황”이라고 했다.

박원곤 교수도 “북한과의 유의미한 접촉 또는 관계를 맺기 위해선느 오히려 한미관계가 중요해졌다”면서 “내년쯤 성사될 가능성도 있어보이는 북미 정상회담에서 한미간의 철저한 공조를 통해 한국의 입장이 잘 반영되도록 하는 것이 중요해졌다”고 했다.