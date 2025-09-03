침해사고 전용 상담 24시간 운영

[헤럴드경제=유혜림 기자] 롯데카드가 최근 발생한 사이버 침해사고에 대응해 강화된 고객보호 조치를 시행하겠다고 3일 밝혔다. 또 침해사고로 인한 부정사용 발생 시 선보상을 통해 금융소비자 피해가 없도록 하겠다는 방침이다.

먼저 2일부터 고객센터에 개인정보 유출 가능성 관련 문의 전용 ARS 메뉴(1번 개인회원·9번 개인정보 유출 가능성 관련 문의 전담상담사 연결)를 신설하고 24시간 운영한다.

지난 1일부터는 피해 예방을 위한 보안조치로 비밀번호 변경, 재발급, 탈회와 관련한 문의에 신속히 대응하기 위해 22시까지 고객센터를 연장 운영하고 있다. 당분간 영업시간 외 운영을 유지할 계획이다.

아울러 롯데카드 앱과 홈페이지에서 비밀번호 변경, 해외 거래 차단, 카드 재발급을 위한 간편 링크를 마련해 고객이 온라인으로 손쉽게 보안 조치를 진행할 수 있도록 지원 중이다.

다만, 탈회의 경우 미결제 잔액, 잔여 포인트 안내 및 사용 방안에 대한 설명이 필요하므로 고객센터 상담원과의 통화 후 가능하다.

이와 함께, 국내외 사전·사후 모니터링 강화 등 이상금융거래 모니터링을 한층 강화해 운영하고 있다.

롯데카드 관계자는 “이번 침해사고로 인해 심려와 불편을 드린 점에 대해 깊이 사과 드린다”라며 “이상금융거래 모니터링을 강화하고 소비자 피해를 예방하기 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.