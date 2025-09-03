판사 “혐오범죄, 엄한 처벌 필요”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국인에 대한 적대감으로 중국·대만 관광객을 뒤쫓아가 폭행한 30대 남성이 실형을 선고 받았다.

3일 법조계에 따르면 서울서부지법 형사7단독 마성영 부장판사는 최근 특수폭행·폭행 혐의로 재판에 넘겨진 곽모(35)씨에게 징역 10개월을 선고했다.

곽씨는 지난 4월 1일 중국 국적의 관광객 A(20)씨와 B(20)씨를 폭행한 혐의로 기소됐다. 버스 안에서 중국어로 시끄럽게 떠들었다는 이유에서 였다.

조사 결과 곽씨는 A씨와 B씨가 버스에서 내리자 함께 내려 약 70ｍ가량 쫓아간 뒤 피해자들의 허리를 발로 걷어찼다. 중국어로 상대방의 모친을 비하하는 욕설을 내뱉기도 했다.

곽씨는 같은 달 6일 서울 마포구의 한 식당에서 대만 국적 관광객 C씨와 D씨가 대화를 나누는 것을 보고 중국인이라고 오인해 폭행한 혐의도 있다.

곽씨는 식당 밖에서 소주병을 들고 기다렸다가 C씨와 D씨가 나오자 이들을 100ｍ가량 쫓아가 C씨의 머리를 내리쳤다.

식당 종업원이 이를 저지하며 곽씨를 밀어 넘어뜨리자 그의 허벅지와 무릎을 깨물기도 했다.

마 부장판사는 “평소 중국인에 대한 적대감을 가지고 있다가 실제로 야간에 중국인을 노리고 범한 혐오범죄로 보인다”며 죄책이 무거워 엄한 처벌이 필요하다고 판시했다.

다만 반성하고 있는 점, 초범인 점, 사건이 일부 언론에 보도되자 자수한 점 등은 양형에 고려했다고 덧붙였다.