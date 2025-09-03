김정은 북한 국무위원장이 중국 베이징 톈안먼(천안문) 광장에서 개최된 전승절 기념행사에 참석해 시진핑 중국 국가주석과 악수하고 있다. [중국중앙(CC)TV 유튜브 채널 캡처]
[헤럴드경제=문혜현 기자] 김정은 북한 국무위원장이 중국 베이징 톈안먼(천안문) 광장에서 개최된 전승절 기념행사에 참석했다. 김 위원장은 이날 행사장에서 시진핑 중국 국가주석과 악수를 한 뒤, 시 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등과 함께 기념사진을 촬영했다.


