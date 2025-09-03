전기차·퍼포먼스 타이어 부문 동시 석권 ‘벤투스 에보’, ‘올해의 퍼포먼스 타이어’ 이름 올려

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)의 전기차 전용 퍼포먼스 타이어 ‘아이온 에보’와 초고성능 퍼포먼스 타이어 ‘벤투스 에보’가 영국 유력 타이어 전문 매체 ‘왓타이어’의 ‘2025 왓타이어 어워드’에서 각각 ‘올해의 전기차 타이어’와 ‘올해의 퍼포먼스 타이어’ 부문을 수상했다고 3일 밝혔다.

‘왓타이어 어워드’는 영국 시장에서 판매되는 주요 타이어 제품을 대상으로 9개 부문에서 최고 타이어와 ‘올해의 타이어’를 선정하는 권위 있는 시상식이다. 제품 성능은 물론, ▷EU 타이어 라벨 등급 ▷유럽 자동차 전문지 테스트 결과 ▷제조사의 ESG(환경·사회·지배구조) 성과 ▷신차용 타이어(OE) 인증 등 다양한 데이터를 종합해 평가한다.

올해 진행된 어워드에서는 한국타이어의 ‘아이온 에보’와 ‘벤투스 에보’가 전세계 유수의 타이어 브랜드를 제치고 각각 ‘올해의 전기차 타이어’와 ‘올해의 퍼포먼스 타이어’에 이름을 올렸다. ‘아이온 에보’는 지난해에 이어 2년 연속 ‘올해의 전기차 타이어’에 선정됐다.

‘아이온 에보’는 전기차 주행거리에 영향을 미치는 회전저항도 크게 낮춰 전비 효율을 높이는 동시에, 고농도 실리카와 친환경 소재가 혼합된 전용 컴파운드와 최적 프로파일 구조를 채택해 이상 마모 현상을 획기적으로 줄였다.

‘벤투스 에보’는 4세대 초고성능(UHP) 타이어로, 기존 대비 한층 강력한 제동력과 코너링, 뛰어난 연비 효율 및 마일리지 성능을 두루 갖췄다. 현재 BMW, 아우디 등 글로벌 프리미엄 완성차 브랜드 주요 차종에 신차용 타이어로 공급되고 있다.

아울러 한국타이어 ‘벤투스 프라임3 X’는 SUV(스포츠유틸리티차량) 타이어 부문에서 ‘매우 추천’ 등급을 받았다.

한편, 한국타이어는 아우토 빌트, 티유브이슈드 등 글로벌 주요 권위 있는 기관과 전문 매체 평가에서 잇따라 최상위 등급을 획득했다.