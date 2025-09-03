[헤럴드경제 = 김상수 기자] 베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이가 신한카드와 함께 렌탈료 할인 혜택을 담은 전용 신용카드 ‘코웨이 신한카드’를 출시했다고 3일 밝혔다.

코웨이 신한카드는 코웨이의 첫 번째 PLCC(상업자표시신용카드)로, 렌탈료 할인을 앞세워 코웨이 고객이 실질적으로 체감할 수 있는 혜택으로 구성했다. 양사는 작년 10월 전략적 업무협약을 맺고 PLCC 상품 및 제휴 서비스 개발, 공동 마케팅 추진 등을 논의했다.

코웨이 신한카드는 렌탈 요금 자동이체 시 전월 이용 실적에 따라 렌탈료 청구 할인액이 늘어난다. 렌탈료를 포함해 전월 이용 금액이 30만원 이상일 경우 1만3000원, 70만원 이상일 경우 1만7000원, 150만원 이상을 사용하면 3만원 렌탈료를 할인해준다.

베스트셀러인 아이콘 정수기2의 렌탈료가 3만원 초반이기 때문에 최대 혜택을 받는다면 정수기를 사실상 무료로 사용할 수 있다. 최초 신규 발급 고객은 카드 사용 등록 달로부터 2개월 동안 조건 없이 1만 3000원을 할인해준다.

카드 출시를 기념해 오는 10월 31일까지 추가 할인 이벤트도 진행된다. 이벤트 기간 내 카드를 발급하고 렌탈료 자동이체를 신청하면 최대 60개월 간 매월 최대 6000원 추가 할인 혜택을 제공한다. 이벤트 기간 직전 6개월 동안 신한 개인 신용카드 이용 이력이 없는 고객이 대상이다.

코웨이 신한카드 연회비는 국내 전용 2만7000원, 해외 겸용(마스터) 3만원이다. 카드 서비스 및 이벤트와 관련한 자세한 내용은 코웨이 공식몰 ‘코웨이닷컴’ 또는 신한카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

신한카드는 지난 5월 코웨이의 프리미엄 실버케어 전문 자회사 코웨이라이프솔루션과 협업, 라이프케어 상품 자동납부 건에 월 최대 3만원을 할인해주는 ‘코웨이라이프솔루션 신한카드’도 출시했다.

코웨이 관계자는 “고객 라이프스타일에 맞춰 실질적 혜택을 강화할 수 있도록 신한카드와 협력해 제휴 상품과 서비스를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 고객 가치 향상을 최우선으로 삼아 차별화된 혜택과 서비스를 지속적으로 확대해나가겠다”고 말했다.