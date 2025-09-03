2일 4기 산학협력 협약식 진행 2019년부터 KAIST와 ‘디지털 미래혁신센터’ 운영 올해 ‘AI 미래혁신센터’로 명칭 변경

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹이 KAIST와 함께 ‘AI 미래혁신센터’ 설립 및 운영을 위한 4기 산학협력 협약식을 진행했다고 3일 밝혔다.

지난 2일 오전 11시 KAIST 본원 교수회관 영빈관에서 열린 협약식에는 한국앤컴퍼니 김성진 디지털전략실 전무와 KAIST 이균민 교학부총장 등 주요 관계자가 참석했다.

양측은 2019년 1기부터 6년간 이어온 파트너십의 성과를 기반으로, 기존 ‘디지털 미래혁신센터’의 명칭을 ‘AI 미래혁신센터’로 변경하고 그룹의 디지털 혁신 방향을 AI·데이터 중심으로 한층 강화하기로 뜻을 모았다.

한국앤컴퍼니그룹은 조현범 회장 주도로 ‘전사 AI 혁신(AX)’ 전략을 추진하고 있다. KAIST와의 파트너십 역시 이러한 전략의 일환으로, 국내 최고 대학과의 협업을 통해 그룹의 AI 역량을 한층 강화하기 위해 기획됐다.

양측은 지난 3기까지의 협력을 통해 ▷생산 스케줄링 및 공정 최적화 ▷타이어 성능 예측 ▷AI 기반 수요예측 등 제조·설계·품질·SCM 전반에서 다양한 AI 실증 프로젝트를 수행했다. 또한, 현업 직원과 대학원생이 함께 참여하는 산학 경진대회와 단기 파견 프로그램을 운영하며 실무 경험 공유와 AI 리터러시 강화를 지원했다.

4기 ‘AI 미래혁신센터’는 지난 성과를 기반으로 연구·생산·품질 등 핵심 영역에서의 AI 혁신을 고도화하는 동시에, 신기술 연구와 미래 모빌리티 관련 선행 과제에도 적극적으로 나설 계획이다.

동시에 AI 적용 범위를 물류·영업·마케팅 등 밸류체인 전반으로 확장하고, 직원 대상 산학 경진대회와 집중 육성 프로그램을 통해 AI 리터러시와 전문성을 동시에 높여 나갈 방침이다.

김성진 한국앤컴퍼니그룹 전무는 “이번 협약을 계기로 센터를 ‘AI 미래혁신센터’로 새롭게 출범시키고, 그룹의 디지털 혁신을 AI와 데이터 중심으로 과감히 전환하겠다”며, “AI는 이제 선택이 아닌 기업 경쟁력의 핵심 동력인 만큼, KAIST와의 협력을 통해 그룹과 임직원의 AI 역량을 본질적으로 끌어올리겠다”고 말했다.

이균민 KAIST 교학부총장은 “한국앤컴퍼니와 KAIST가 지난 6년간 3기 협력을 이어온 것은 서로에 대한 신뢰와 실질적인 도움이 있었기에 가능했다”며, “이번 4기 협약을 통해 양 기관이 더욱 긴밀히 협력하여 세계 1위 수준의 제조 혁신과 산업 발전을 이끌어가길 기대한다”고 밝혔다.