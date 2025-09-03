641억 규모 공급 계약 체결

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 최근 미국 하이퍼스케일 인공지능(AI) 데이터센터 전력 인프라 프로젝트에 4600만달러(한화 약 641억원) 규모의 배전 설루션 공급 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 글로벌 메이저 빅테크 기업의 AI 데이터센터 전력 공급을 위한 것이다. LS일렉트릭은 마이크로그리드 내 가스 발전 설비에 대한 배전 설루션을 맡는다. 사업 기간은 내년 2월부터 7월까지이다.

현재 미국에서는 AI와 클라우드 컴퓨팅 수요가 급증하면서 데이터센터의 안정적 전력 공급에 문제가 발생하고 있다. 전력이 부족한데다 송전망까지 노후화된 상황인 만큼 신규 데이터센터를 구축할 때 자체적으로 전기를 만들어 효율적으로 사용할 수 있는 분산에너지 기반 마이크로그리드를 선호하고 있다.

LS일렉트릭은 이번 사업을 계기로 데이터센터 마이크로그리드에 최적화된 배전 설루션을 앞세워 북미 시장 공략을 가속화한다는 계획이다. 이미 10여년 전 국내 전력 기업 중 유일하게 미국 배전 시장 진출을 위한 필수인증인 UL 인증을 확보한 바있다. LS일렉트릭은 복수의 빅테크 기업들과 이미 전력 인프라 구축 사업에 대한 논의를 이어가고 있다.

LS일렉트릭의 지난해 북미 매출은 약 1조3000억원이다. 이 가운데 70% 이상은 차단기, 개폐기와 같은 중·저압 전력기기와 배전반 등 배전 시스템이 차지하고 있다.

LS일렉트릭 관계자는 “빅테크 기업이 최종 고객이지만 비밀유지계약(NDA)에 따라 구체적 사명을 공개할 수 없는 상황”이라며 “다만 글로벌 IT 업계를 대표하는 기업의 대규모 AI 데이터센터용 전력 인프라 공급자로 선정됐다는 점에서 글로벌 시장에서 기술 신뢰성을 입증한 성과”라고 말했다.