4일부터 EV5 계약 돌입 ‘EV 시리즈’ 최초 中 CATL NCM 배터리 탑재 1회 충전 주행가능거리 460㎞ 확보 현대차그룹 최초 가속 제한 보조 탑재 페달 오조작 안전 보조 기능도 적용 세제·보조금 반영 시 4000만원 초반대 구매 가능

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아가 순수 전기차 브랜드 ‘EV 시리즈’의 첫 번째 준중형 SUV(스포츠유틸리티차량)인 ‘EV5’를 출시하고 오는 4일부터 계약에 돌입한다고 3일 밝혔다.

EV5는 준중형 CUV(크로스오버유틸리티차량) ‘EV6’를 시작으로 플래그십 전기 SUV ‘EV9’, 소형 SUV ‘EV3’, 준중형 세단 ‘EV4’에 이어 다섯 번째로 선보이는 E-GMP 기반 전용 전기차 모델이다. 기아는 EV5를 통해 소형부터 대형, SUV와 세단을 아우르는 순수 전기차 포트폴리오를 구축해 전기차 대중화를 주도하겠다는 구상이다.

기아는 지난 2일 ‘EV5 미디어데이’를 개최하고 차량의 디자인과 제원을 공개했다. 먼저 디자인을 살펴보면, 기아 ‘EV 시리즈’의 패밀리룩이 고스란히 반영됐다. 수직으로 배열된 LED 헤드램프와 스타맵 시그니처 라이팅이 적용된 주간주행등(DRL)이 세련미를 강조하고, 측면부는 박시한 실루엣이 인상적이다. 후면부는 수직, 수평으로 길게 뻗은 리어콤비 램프와 깔끔하고 넓은 테일게이트 디자인으로 세련되면서 강인한 느낌을 살렸다.

기아는 먼저 이번 신차의 특장점으로 ‘실용성을 갖춘 여유로운 실내 공간’을 꼽았다. EV5는 전장 4610㎜, 전폭 1875㎜, 전고 1675㎜, 축간거리 2750㎜로 기존 준중형 전기차 대비 여유로운 실내 공간을 갖췄다. 특히, 2열 거주성을 결정짓는 무릎공간은 동급 최고 수준인 1041㎜다.

탑승객을 배려한 다양한 편의사양도 대거 적용됐다. 1열은 편안한 휴식 자세를 돕는 릴렉션 컴포트 시트를 비롯해 운전석 에르고 모션 시트가 장착됐으며, 2열은 풀플랫 시트가 적용돼 고객이 러기지 부분과 연결해 사용할 경우 일상은 물론 아웃도어 활동에서도 공간을 다양하게 활용할 수 있다. 아울러 트레이를 슬라이딩 방식으로 여닫을 수 있는 확장형 센터콘솔을 적용했다.

이 외에도 운전석, 조수석, 2열의 냉난방 기능을 독립적으로 제어할 수 있는 3존 공조 컨트롤러를 탑재했으며 1열 시트 후면부에 2열 탑승객이 사용할 수 있는 시트백 테이블을 적용해 실용성을 높였다.

또한 965ℓ(SAE 기준)의 여유로운 러기지 공간에 러기지 보드를 더해 수납 편의성을 확보했으며 44.4ℓ의 프렁크와 러기지 측면에 다양한 수납공간, 소품 걸이 등을 장착할 수 있는 기아 애드기어를 통해 공간 활용성을 향상시켰다.

이번 신차에는 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI)가 아닌 중국 CATL의 삼원계(NCM) 배터리가 탑재했다. 기아가 내수용 ‘EV 시리즈’에 중국산 배터리를 탑재한 것은 이번이 처음이다.

81.4㎾h의 NCM 배터리와 더불어 160㎾급 전륜구동 모터와 후륜 멀티링크 서스펜션을 갖춘 EV5는 최고 출력 160㎾, 최대 토크 295Nm의 힘을 발휘한다. 전비는 5.0㎞/㎾h이며, 1회 충전 시 460km 주행이 가능하다. 또한, 350㎾급 충전기로 배터리 충전량 10%에서 80%까지 충전하는 데 약 30분이 소요된다.

최신 기술을 통해 대폭 개선된 안전성도 눈여겨볼 만하다. EV5에는 현대자동차그룹 최초로 ▷가속 제한 보조 ▷페달 오조작 안전 보조가 탑재됐다.

전 모델에 기본으로 적용되는 가속 제한 보조는 차량이 시속 80㎞ 미만의 속도로 주행 중인 상황에서 운전자가 가속 페달을 깊고 오랫동안 밟아 가속하는 상황이 발생했을 경우 운전자에게 1차로 클러스터 팝업 메시지를 통해 경고를 하고 2차로 음성 메시지 경고를 하며 가속을 제한하는 기능이다. 운전자가 브레이크 페달만 밟거나 가속 페달에서 1초 이상 발을 완전히 뗄 경우 기능이 해제된다.

페달 오조작 안전 보조는 정차 상황에서 출발 시 전·후방에 장애물(차량 또는 벽)이 가까이 있을 때(1.5m 이내) 운전자가 가속 페달을 브레이크 페달로 오인해 급조작하는 경우 클러스터 팝업 메시지와 경고음을 통해 페달 오조작 상황임을 알리고 가속 제한과 제동 제어를 한다.

이 외에도 EV5는 ‘펫 모드’ 등 고객 니즈를 반영한 사양도 대거 적용됐다. 펫 모드는 반려 동물을 차에 두고 내려야 하는 경우 스마트폰 앱으로 차량 내 적정 온도를 자동으로 유지시키고 반려동물이 차량 내 각종 버튼을 눌러도 작동하지 않도록 설정할 수 있는 기능이다.

이와 함께 간단한 조작으로 1열 시트 포지션과 조명 밝기를 전환할 수 있는 인테리어 모드, 생성형 AI 기술을 접목한 기아 AI 어시스턴트, 차세대 인포테인먼트 시스템(ccNC), 무선 소프트웨어 업데이트, 실내외 V2L 등이 탑재됐다.

기아는 또 고객에게 차별화된 경험을 제공하기 위해 EV5에 새로운 사운드와 일원화된 그래픽 유저 인터페이스(GUI) 디자인을 비롯해 월트디즈니 컴퍼니와 협업한 디스플레이 테마를 반영했다.

EV5에 새롭게 적용된 사운드인 ‘볼드 모션 심포니’는 웰컴 및 굿바이 사운드, 전기차 특화 사운드, 방향지시등 작동음 등 차량의 다양한 기능 작동음에 적용이 됐다.

EV5의 판매 가격은 롱레인지 ▷에어 4855만원(이하 전기차 세제혜택 적용 후, 개별소비세 3.5% 기준) ▷어스 5230만원 ▷GT 라인 5340만원이다. 정부 및 지자체 전기차 보조금을 고려할 경우 기본 트림인 에어를 기준으로 4000만원 초반(서울시 기준)부터 EV5를 구매할 수 있을 것으로 보인다.

정원정 기아 국내사업본부장 부사장은 “EV5는 정통 SUV 바디타입 기반의 뛰어난 공간 활용성을 바탕으로 국내 EV 대중화 시대의 새로운 표준을 제시하는 대표 모델”이라며 “합리적인 패밀리 전기차 구매를 고민하는 고객들에게 EV5가 가장 매력적인 선택지가 될 것”이라고 말했다.