1~7월 누적 등록 11만8047대 돌파 현대차·기아 등 신차효과 증가세 견인

[헤럴드경제=서재근 기자] 올해 전기차 누적 신규 등록 대수가 7개월 만에 10만대를 넘어선 것으로 나타났다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)가 친환경차 신규 등록 데이터를 공개한 2022년 이후 가장 빠른 속도다.

3일 국토교통부 등록통계와 KAMA 등에 따르면 올해 1∼7월 국내 전기차 누적 신규 등록은 11만8047대다.

전기차 신규 등록 대수는 2022년 16만4324대, 2023년 16만2507대, 지난해 14만6734대로, 최근 3년간 캐즘(일시적 수요 정체) 여파로 매년 감소세를 보였다.

그러나 올해 1∼7월 전기차 신규 등록은 지난해 같은 기간(8만492대) 대비 46.7% 증가하며 반등세를 보였다. 하반기 실적에 따라 연간 20만대 돌파도 가능할 것으로 전망된다.

아이오닉9, 아이오닉6, EV3, PV5 등 국내 1·2위 완성차 브랜드인 현대차, 기아의 전기차 신모델이 전기차 실적을 견인했다.

올해 7월까지의 전기차 신규 등록 대수에서 현대차와 기아를 비롯한 국내 자동차 브랜드가 차지하는 비중은 62.8%다. 브랜드별 신규 등록대수는 기아가 3만5018대, 현대차가 3만3663대를 기록했다.

한편, 하이브리드차 신규 등록도 역대 가장 빠른 속도로 30만대를 돌파했다.

올해 1∼7월 국내에서 신규 등록된 하이브리드차는 34만4811대다. 이는 지난해 같은 기간(27만8839대)보다 23.7% 늘어난 수치다. 하이브리드 신규 등록 대수는 2022년 이후 계속 증가해 지난해 처음으로 연간 50만대가 등록됐다.