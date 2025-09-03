대표메뉴 5종 출시

[헤럴드경제=전새날 기자] 이마트는 맛집 메뉴를 피코크 상품으로 개발했다고 3일 밝혔다. 맛집은 현대카드의 결제 데이터를 분석해 선정했다.

이마트는 오는 4일 맛집 3곳과 함께 5종(사진)의 상품을 선보인다. 남대문시장 ‘홍복’의 유니짜장면과 유림기, 성수동 ‘라무라’의 흑라멘과 닭껍질 교자, 청담 ‘야키토리 파노’의 타레소스를 전국 이마트 매장과 SSG닷컴 이마트몰에서 판매한다.

출시를 기념해 4일부터 17일까지 최대 50% 할인 행사를 진행한다. 피코크 상품권을 증정하는 이마트앱 스탬프 행사와 인증사진 이벤트도 준비했다.

이번 프로젝트에는 1년 반의 시간이 소요됐다. 이마트는 특정 고객군을 설정한 뒤 2023년부터 2024년까지의 현대카드 결제 데이터를 활용해 이용 패턴을 분석하고 맛집 후보를 선정했다. 이후 최종 확정된 맛집의 메뉴 본연의 맛을 살리기 위해 피코크 바이어, 비밀연구소 셰프, 맛집 대표가 함께 조리법을 연구해 상품을 개발했다.

‘홍복’은 블루리본 맛집이자 남대문시장 상인들의 1등 맛집으로 선정된 곳이다. ‘라무라’는 성수 지역 내 MZ세대가 가장 많이 다녀간 일식 라멘 맛집이다. ‘야키토리 파노’는 청담 야키토리(일본식 닭꼬치) 업장 중 현대카드 프리미엄 회원의 사용액과 재방문율 모두 1위를 차지한 맛집이다.

이마트와 현대카드는 상품 판매 데이터와 고객 반응을 토대로 후속 메뉴도 개발해 고객에게 차별화된 선택지를 꾸준히 제공할 계획이다.

남현우 이마트 피코크 팀장은 “고객이 실제로 자주 가는 숨겨진 진짜 맛집을 찾기 위해 현대카드와 손 잡았다”라며 “다른 곳에서 맛볼 수 없는 다양한 외식 메뉴를 완성도 높은 HMR(가정 간편식) 상품으로 선보일 것”이라고 말했다.