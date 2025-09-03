한은, 2분기 국민소득(잠정) 발표 일부 투자와 수출 항목 상향조정 2분기 성장률 예상보다 더 높았다 실질 국민소득은 전기대비 1.0%↑

[헤럴드경제=홍태화 기자] 2분기 성장률이 기존 발표됐던 속보치보다 0.1%포인트 더 높은 0.7%로 잠정 발표됐다. 일부 투자 항목과 수출의 실적치가 추가로 반영되면서 전반적인 성장률을 높였다. 실질 국민총소득(GNI)은 1.0% 증가했다.

3일 한국은행이 발표한 2025년 2분기 국민소득(잠정) 통계에 따르면 2분기 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 0.7% 성장했다. 이는 기존에 발표된 속보치(0.6%) 대비 0.1%포인트 상향 조정된 결과다.

속보치 추계 시 이용하지 못했던 분기 최종 월의 일부 실적치 자료를 반영하면서 차이가 생겨났다. 건설투자(+0.4%포인트), 지식재산생산물투자(+1.1%포인트), 수출(+0.4%포인트) 등이 상향 수정됐고, 설비투자(-0.6%포인트)는 하향 수정됐다.

2분기 성장률은 소비와 수출이 모두 좋은 모습을 보이는 가운데 투자가 모두 악화하며 전반적인 성장세를 제약했다.

세부적으로 민간소비는 승용차 등 재화와 의료 등 서비스 소비가 모두 늘어 0.5% 증가했고, 정부소비도 건강보험 급여비 지출을 중심으로 1.2% 늘었다. 수출은 반도체, 석유･화학제품 등이 늘어 4.5% 증가했고, 수입은 원유, 천연가스 등 에너지류를 중심으로 4.2% 늘었다.

반면, 건설투자는 토목건설을 중심으로 1.2% 감소했고, 설비투자도 선박 등 운송장비와 반도체제조용기계 등 기계류 중심으로 2.1% 줄었다.

이창용 한은 총재는 지난달 28일 “건설투자 증가율이 0%만 돼도 올해 성장률이 2.1%가 될 가능성이 있을 정도로 한국 경제가 건설 경기에 아주 많은 영향을 받고 있다”고 설명했다.

경제활동별로 봐도 이러한 양상이 잘 나타난다. 수출과 직접적인 연관이 있는 제조업은 컴퓨터, 전자 및 광학기기, 운송장비 등이 늘어 전기 대비 2.5% 증가했다. 서비스업도 정보통신업 등은 줄었으나, 도소매 및 숙박음식업, 운수업 등이 늘어 0.8% 증가했다. 그러나 건설업은 건물 및 토목 건설이 줄어 3.6% 감소했다.

2분기 실질 국민총소득(GNI)은 전기 대비 1.0% 증가했다. 실질 GNI 증가 폭이 성장률을 0.3%포인트 웃돌았다.

실질 국외순수취요소소득(13조원 → 10조2000억원)이 줄었으나, 교역조건 개선으로 실질무역손실(-13조원 → -8조6000억원)이 축소되면서 나타난 결과다. 국외순수취요소소득는 우리나라 국민이 해외에서 벌어들인 요소소득에서 외국인이 우리나라에서 벌어간 요소소득을 뺀 수치다.

명목 GNI는 전기 대비 2.0% 증가했다. 명목 국외순수취요소소득(13조9000억원 → 14조1000억원)이 전 분기와 비슷한 수준을 기록해 명목 GDP 성장률(2.0%)과 동일했다.

‘GDP 디플레이터’는 지난해 같은 기간보다 2.8% 상승했다. GDP 디플레이터는 GDP에서 나타나는 물가 수준을 측정하는 지표다. 한 나라에서 생산된 재화와 서비스의 명목 GDP와 실질 GDP를 비교해 물가가 얼마나 변했는지를 보여준다.

총저축률(35.6%)은 전기 대비 0.7%포인트 상승했고, 국내총투자율(28.8%)은 전기 대비 0.1%포인트 하락했다.