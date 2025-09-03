[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 오는 9일 오후 2시부터 5시까지 화원 농협달성유통센터 대강당에서 ‘2025 달성군 취업박람회’를 개최한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 구직자에게 실질적인 취업 기회를 제공하고 지역 기업의 인력난 해소와 지역 경제 활성화를 꾀하기 위해 마련됐다.

박람회에는 샤니, 평화산업, 대주기계 등 지역의 우수 기업 15곳이 참가한다.

이들 기업은 다양한 직종에서 현장 면접을 통해 약 100명을 채용할 예정이다.

이번 박람회에서는 채용 외에도 다양한 취업 지원 프로그램이 함께 운영된다.

현장에서 취업 정보 제공, 진로 상담, 지역 기업 홍보, 고용 지원 제도 안내 등이 이뤄지며 실질적인 구직 활동에 도움을 줄 수 있는 다양한 콘텐츠가 마련된다.

또 무료 증명사진 촬영, 퍼스널컬러 진단, 전문가 면접 컨설팅, 진로 코칭 등 부대행사도 운영된다.

최재훈 달성군수는 “이번 박람회는 청년은 물론 중장년층에게도 현실적인 취업 기회를 제공할 수 있는 뜻깊은 자리”라며 “많은 군민들이 적극적으로 참여해 지역 일자리 활성화에 함께해 주시길 바란다”고 말했다.