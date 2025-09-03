[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]대구경북경제자유구역청은 2일 포항테크노파크 다목적강당에서 ‘2025년 DGFEZ 바이오기업 스케일업 세미나’를 개최했다.

이번 행사는 지역 바이오기업의 혁신 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 위해 최신 산업 동향을 공유하고 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

대구경북경제자유구역청이 주최하고 포항테크노파크가 주관한 이번 세미나에는 산·학·연·관·병 관계자와 바이오산업 전문가 100여 명이 참석했다.

특히 대구경북경제자유구역청·포항시·포항테크노파크·칠곡경북대병원·에스포항병원·포항바이오산업협회가 ‘지역 임상시험 활성화와 산·학·연·관·병 협력체계 구축’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약으로 지역 바이오기업들은 신약 개발과 임상시험 단계에서 대학, 병원, 연구기관과 긴밀하게 협력할 수 있는 제도적 기반을 확보하게 됐다. 이는 지역 바이오산업 생태계 확장과 글로벌 시장 경쟁력 확보의 전환점으로 평가된다.

세미나는 1부 기조연설에서 칠곡경북대학교병원 이호원 교수가 ‘지역 기반 협력을 통한 바이오 임상 혁신의 미래’를 발표했다.

2부 세션에서는 박덕호 에스포항병원 연구소장의 ‘Muscle and Health – 혁신의 기회’ , 김도현 ㈜지엘 대표의 ‘디지털치료제와 디지털디바이스’ , 곽용도 IBK벤처투자 팀장의 ‘바이오 투자동향’ , 김성영 쓰리브룩스테라퓨틱스㈜ 대표의 ‘알츠하이머병 신약개발’ 등 다양한 주제 발표가 이어졌다.

김병삼 청장은 “이번 세미나는 DGFEZ 입주기업의 경쟁력 강화와 지역 바이오산업의 미래를 그리는 뜻깊은 자리였다”며 “업무협약을 통해 포항이 연구개발부터 임상시험, 사업화까지 이어지는 전주기 바이오 혁신 허브로 도약할 것”이라고 말했다.