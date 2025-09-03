[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구간송미술관이 개관 1년 동안 40만명의 관람객이 방문한 것으로 집계됐다.

3일 대구시에 따르면 이날까지 지난해 9월 3일 문을 연 대구간송미술관 누적 관람객 수는 40만6048명으로 파악됐다.

관람객은 지난해 9월 3일부터 12월 1일까지 개관 기념 전시회로 열린 ‘여세동보-세상 함께 보배삼아’가 22만4722명으로 가장 많았다.

이어 지난 1월 16일부터 시작된 상설전시회 10만1262명, 지난 4월 30일부터 8월 3일까지 개최된 ‘화조미감’ 8만64명 순이었다.

미술관 측은 관람객 중 유료 관람객 비중은 82%에 이른 것으로 분석했다.

관람객의 48%는 대구지역 외에서 방문한 것으로 나타났다. 33%는 미술관과 인접한 수성못, 대구삼성라이온즈파크, 대구미술관 등 지역 주요 관광지나 명소를 함께 방문한 것으로 조사됐다.

이와 별도로 간송예술강좌, 밤의 미술관, 사전전시해설 등 25개 교육·문화 프로그램에도 지난 1년간 5만1170명이 참가했다.

대구간송미술관은 개관 1주년을 맞아 3일부터 6일까지 ‘대구간송미술관 축제’를 개최한다.

전인건 대구간송미술관장은 “오늘날의 문화보국 정신을 실천하고 우리 문화의 우수성과 독창성을 즐기고 체험할 수 있는 미술관으로 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.

이재성 대구시 문화체육관광국장은 “대구간송미술관이 앞으로도 대구를 대표할 수 있는 미술관으로 만들어 나가기 위해 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 말했다.