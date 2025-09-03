北·中·러 밀착에도 “전혀 위협 느끼지 않아” 푸틴에 “매우 실망…우크라에 도움되는 일 할 것”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 3일 중국 전승절 열병식에 참석하는 것과 관련해 “북·중·러 간 밀착이 우려되지 않느냐”는 질문에 “전혀 우려하지 않는다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 2일(현지시간) 백악관 집무실에서 기자들과 만난 자리에서 “중국은 미국이 필요하다. 시진핑 주석과 매우 좋은 관계를 유지하고 있다”며 “우리가 중국을 필요로 하는 것보다, 중국이 우리를 훨씬 더 필요로 한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 같은 날 ‘스콧 제닝스 라디오쇼’와의 인터뷰에서도 관련 질의에 “전혀 우려하지 않는다. 그들은 미국을 향해 군사력을 사용하지 않을 것”이라고 입장을 밝혔다.

푸틴 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 이날 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 열어 양국 간 밀착을 과시했다.

푸틴 대통령은 3일에는 베이징 톈안먼 광장에서 열리는 전승절 80주년 열병식에 참석할 예정이다. 이 자리에는 김정은 북한 국무위원장도 참석한다.

트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 알래스카에서 직접 만난 뒤 푸틴 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 양자회담을 추진하고 있지만, 푸틴 대통령은 이에 응하지 않으면서 오히려 우크라이나에 대한 공세를 강화하는 동시에 중국과 밀착하는 모습을 보이는 것이다.

트럼프 대통령은 인터뷰에서 푸틴 대통령에 대해 “매우 실망했다”고 비판했다.

그는 또 “우리는 (우크라이나) 사람들이 살 수 있도록 돕기 위해 뭔가를 할 것”이라고 언급했지만 구체적인 계획은 밝히지 않았다.

트럼프 대통령은 백악관에 기자들과 만난 자리에서도 “몇 주 전 푸틴 대통령과 매우 좋은 회담을 가졌다”며 “원하는 결과가 나오지 않으면 다른 접근을 시도할 것”이라고 말했다. 우크라이나 전쟁 종식을 위한 협상이 있었느냐는 질문에는 “흥미로운 점들을 파악했다. 며칠 내로 알게 될 것”이라고 답했다.