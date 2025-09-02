[헤럴드경제=구본혁 기자] 아시아·태평양 원자력협력협정(RCA) 사무국은 한국원자력연구원(KAERI)과 공동으로 12일까지 대전에서 ‘RCARO-KAERI 연구로 활용 국제 훈련과정’을 개최한다.

이번 훈련과정은 RCA 회원국의 수요를 반영하여 올해 새롭게 개발된 실습 중심의 국제교육프로그램으로, 방글라데시, 인도네시아, 말레이시아, 몽골, 네팔, 파키스탄, 베트남 등 7개국에서 연구로 관련 전문가 10명이 참가한다.

이 과정은 온라인 이론학습(웨비나)과 현장실습을 결합한 혼합형(Blended) 교육으로 구성됐다. 웨비나를 통해 연구로 기초이론, 중성자빔 활용, NAA(중성자방사화분석), RI 생산 등에 대한 이론교육을 실시했으며, 개별 과제 수행 기간을 거쳐 KAERI에서 집중적인 실습교육을 진행할 예정이다. 참가자들은 KAERI의 연구용 원자로 하나로(HANARO)를 활용한 실습을 통해 연구로 운영·관리, 중성자빔 활용 기술, 중성자방사화분석, 방사성의약품 품질관리 등 실무 역량을 습득하게 된다.

대면 교육기간 중에는 ▷중성자빔 활용 실습 ▷NAA 실습 ▷RI 생산시설 견학 ▷팀 프로젝트 수행 및 발표 ▷하나로 국제심포지움 참석 ▷관련 시설 견학 등 다양한 교육활동을 진행할 예정이다.

이번 프로그램은 RCA 사무국이 KAERI와 공동 주관하여 회원국 간 연구 인프라 격차를 해소하고, 국가 간 지식 공유와 네트워크 협력을 강화한다는 점에서 의미가 크다. 참가국 연구자들은 서로의 경험과 기술을 교류하며, 자국 연구 현장에 적용 가능한 방안을 도출할 예정이다.

김대기 RCARO 사무총장은 “이번 훈련과정은 RCA 회원국 연구자들에게 실습 중심의 교육을 제공함으로써 각국의 연구로 활용 역량 강화와 한국과의 기술협력 확대에 기여할 것”이라며 “참가자들이 습득한 지식과 경험이 향후 각국의 연구개발 활동과 지역 협력 증진으로 이어지기를 기대한다”고 밝혔다.