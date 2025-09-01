아시아권 국외점포장 만나 현안 청취

강태영(가운데) NH농협은행장이 홍콩에서 현장경영을 실시하며 글로벌 사업 추진방향과 계획을 점검했다.

농협은행은 지난달 29일부터 이틀간 ‘아시아권 국외점포장 워크숍(사진)’을 개최했다고 1일 밝혔다.

강 행장은 홍콩지점을 방문해 직원들을 격려하는 한편 글로벌 금융허브의 이점을 활용해 현지 글로벌 선도금융기관과의 협력 확대 및 시장과의 적극적인 소통을 당부했다.

지난달 30일에는 베트남, 인도, 캄보디아 등 아시아권 5개국 7개소 국외점포장을 초청한 워크숍을 개최했다.

경영현안을 직접 청취한 강 행장은 ▷고속성장권역 내 로컬기업대상 영업력 제고 ▷변동성 확대에 따른 건전성 중심 비상경영체제 유지 ▷현지고객 공략 지속, 업무시스템 개선 ▷원리원칙에 입각한 국외점포 내부통제체계 강화 등을 주문했다.

강 행장은 “국외점포별 상이한 여건에도 불구하고 점포장 이하 직원들의 노력으로 단기간 내에 로컬시장에 빠르게 안착할 수 있었다”고 말했다. 유혜림 기자